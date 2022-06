Lars Løkkes ukendte kandidater

Søndag har Lars Løkke Rasmussen afsløret det hold, Moderaterne stiller med til et kommende Folketingsvalg.

Der er langt mellem snapsene i en grad, hvor en afholdsmand kunne sidde til bords.

Den bedst kendte er nuværende sekretariatschef og Lars Løkkes håndgangne mand, Jakob Engel-Schmidt. Han har en fortid i Venstre, hvor han med det yderste af neglene endte i Folketinget.

Dog ikke ved at blive valgt ind. Det rakte de 2234 personlige stemmer i 2011 ikke til. Han kom dog ind som suppleant, da Gitte Lillelund Bech trak sig for et job i den private sektor i 2013.

Også medstifter Jeppe Søe er kandidat og et navn, der vil være enkelte bekendt.

Han har en fortid i De Konservative og kortvarigt for det dødfødte parti Borgerligt Centrum under Simon Emil Ammitzbøll-Bille. Ellers beskriver han sig selv som journalist og debattør.

En tredje kandidat er Jon Stephensen der om ikke andet er kendt i teater- og kulturmiljøet. Han har været teaterchef på Østre Gasværk og er senest blevet fyret fra sit job som chef for teatret Aveny-T.

Også Nanna W. Gotfredsen stiller op for Moderaterne. Hun har været i medierne periodevis, da hun stiftede foreningen Gadejuristen.

Ellers er listen på 40 kandidater helt uden navne, der er kendt i den brede offentlighed præsenteret. Flere lyder titlen iværksætter, en enkelt brandmand og flere er studerende.

Og ikke en eneste fra Folketinget, hvor der ellers er historisk mange partiløse medlemmer.

Det sagt, så er Lars Løkke Rasmussen selv kandidat. Og hans navn skal altså i den grad trække stemmer til.

Det gjorde han så også ved det seneste Folketingsvalg, hvor han som formand for Venstre fik hele 40.745 personlige stemmer. Kun overgået af Mette Frederiksen.

Under præsentationen af partiet erkendte Jeppe Søe da også, at listen af kandidater nok ikke vil skabe jordskælv i dansk politik.

- Mange har sagt, at vi ikke har nogle store navne med. Men vi har det sådan, at de store navne er dem, der udfører det hårde arbejde ude i virkeligheden.

- Ude på hospitalerne, i smedjen, i kommunen. Det er store navne, og de er værd at stemme på, sagde han.