Lars Seier kan score på 'LA's gave' til overklassen

Der er gode penge at spare for rigmanden Lars Seier Christensen, hvis regeringen kommer igennem med sit finanslovsforslag, som indeholder en afgiftsnedsættelse på bådforsikringer.

Nærmere bestemt står han til at spare i omegnen af 25.000 kroner, hvis Liberal Alliance og regeringen får deres vilje.

En aktindsigt hos Skibsregistret viser nemlig, at han for fem år siden gav knap fem millioner kroner for sin lystyacht med navnet My Liberty, der ligger i Tuborg Havn.

Dermed står han til en klækkelig afgiftsbesparlese, hvis det lykkes regeringen at få Dansk Folkeparti med på en lettelse af den såkaldte kaskoafgift, som de ønsker at lette fra 1,35 procent om året til 0,8 procent af bådens forsikringsværdi.

Socialdemokratiet har tidligere kritiseret regeringens ønske om at lette den såkaldte kaskoafgift. Forslaget er Liberal Alliances håndsrækning, lød det fra skatteordfører Jesper Petersen:

- Det er Liberal Alliances gave til Fritz og Poul-segmentet med dyre både i Vedbæk, Skovshoved og Rungsted, sagde han.

Lars Seier Christensen var indtil 2015 storsponsor for Liberal Alliance. Han er gode venner med Anders Samuelsen.

I en opdatering på Instragram fra i sommer ses de to nyde en bajer sammen på Anholt. Lars Seier ledsager billedet med hashtagget friendship - venskab.

Men de to mænds forhold går en del længere tilbage, for da Liberal Alliance blev født som politisk parti for ti år siden, var Lars Seier med i allerførste række. Herunder har et ældre foto fra pressemødet, som Lars Seier delte i august.

Den nøjagtige potentielle skattebesparelse afhænger af den værdi Seiers forsikringsselskab vurderer båden til at have i dag. Forsikringssummen.

En gennemgang af lignende både på den internationale børs for salg af lystyachter yachtworld.com viser, at Seiers båd formentlig er faldet en smule i pris. Men værdien er i høj grad afhængig af bådens udstyrsgrad.

Lars Seiers båd: My Liberty Lars Seier købte sin lystyacht i sommeren 2013. Den er lavet af det britiske værft Sunseeker i 2003. Båden måler alt inklusive knap 20 meter og er fem meter bred. Lignende både af mærket Sunseeker er udstyret med rummelige soveværelser, sofaområder, badeværelser, veludstyret køkken, soldæk og en kraftig motor. Herligheden har hjemhavn nord for København i Tuborg Havn. Købspris i 2013: 4.826.000 kroner Anslået forsikringsafgift i dag: 65.151 kroner Anslået forsikringsafgift, hvis finanslovsforslaget blvier vedtaget: 38.608 kroner Anslået potentiel besparelse for Lars Seier Christensen: 26.543 kroner Kilder: Skibsregistret, yachtworld.com, regeringens finanslovsforslag

Joachim B: Sådan har vi aldrig gjort

Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, fastslår, at Lars Seier Christensens tilknytning til Liberal Alliance ingen indflydelse har på partiets ønsker til finansloven.

- Afgfiter rammer alle i det her land. Sådan er det også med den her afgift. Når man letter den her afgift, så kommer den alle til gavn. Og den kommer relativt mest dem til gavn med lave eller mellem indkomster, fordi afgiften fylder en større del af deres indkomst end for Lars Seier og andre, som har større både.

- Vi tilrettelægger ikke vores politik efter enkeltperson eller enkeltgrupper.

- Så hvis man får den mistanke, at det her forslag er ment som en tak for hjælpen igennem årene til Lars Seier, hvad siger du så?

- Sådan fungerer vores politik-udvikling ikke. Og har aldrig nogensinde gjort det, lyder det fra Joachim B. Olsen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Lars Seier Christensen, men trods samtaler med medarbejdere i hans stab, er han ikke vendt tilbage på anmodningen om et interview.