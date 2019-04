Lars Seier pønser på penge-gave til Liberal Alliance

- Tillykke med skattelettelsen på din båd i Tuborg Havn.

- Mange tak. Nu kender jeg ikke de eksakte regler og hvor meget det impacter (hvor stor skattelettelsen bliver, red.). Men jeg kan sige, at efter ti års arbejde for et mere frit Danmark, så jeg håber, jeg får mere ud af det end en lille rabat på min båd.

- Var du træt af, at vi her på Ekstra Bladet lagde din båd sammen med den skattelettelse?

- Næh, sådan er det, når man stikker næsen frem og er synlig. Det var en sjov artikel. Det tager jeg ikke anstød af.

- Jeg ved som sagt ikke, hvad den præcise besparelse er. Men jeg kan afkræfte, hvis nogen tror, at det var hele grunden til, at jeg har været lidt med undervejs de sidste ti år. Men I er velkommen til at skrive alt, hvad I har lyst til. For det er jo rigtigt. Det havde været noget andet, hvis det havde været anderledes, siger Lars Seier.

Ekstra Bladet kunne i efteråret fortæller, hvor Liberal Alliance i forbindelse med finansloven pressede på for at få gennemført en skattelettelse for bådejere. Skattelettelsen endte med at blive gennemført.

Lars Seier vil i år blive opkrævet cirka 20.000 kroner mindre i skat på sin bådforsikring end sidste år.

