Latterliggjort af Mette: Nu er Kåres bobler officiel anbefaling

For godt en måned siden fik en af landets førende corona-bekæmpere offentlig skæld ud, fordi han talte om sociale bobler på fem-ti personer.

Nu er disse blevet til en officiel anbefaling fra myndighederne.

- Altså, jeg kan ikke længere følge med i, hvad der er op og ned. Men hvad værre er, folk risikerer jo at miste tilliden til det, der kommer ud af munden på regeringen, konstaterer Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.

Skru tiden godt en måned tilbage.

Mette Frederiksen (S) på pressemøde:

- Så for at gøre det klart oven på de seneste dages diskussion. Vi taler ikke om bobler, og vi taler ikke om antal.

Statsministeren gav 18. september Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI), et gog i nøden.

Mette Fredriksen ville ikke høre om antal og bobler. Nu er de officiel anbefaling. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Rap over nallerne

Han havde nemlig få dage forinden sagt, at nu skulle danskerne kun ses med en lille gruppe mennesker.

- Man skal finde måske fem eller ti personer, som man kan være sammen med. Det er så dem, man kan være sammen med i efteråret, sagde han på et pressemøde tirsdag den 15. september.

Men den udtalelse var altså helt ude i hampen, måtte man forstå.

Kåre Mølbaks brøde var, at han satte tal på boblens størrelse og at han ikke havde koordineret sin melding med Sundhedsstyrelsen.

- Jeg kan godt forstå uklarheden, og jeg synes, at der har været noget uklar kommunikation. Det sagde sundhedsministeren også. Og det skal vi sørge for ikke kommer til at gentage sig, buldrede Mette Frederiksen.

Ta' den Kåre. Gør det ikke igen.

Sundhedsstyrelsen var også på banen.

- Det er ikke et tal på fem eller ti. Vi taler ikke om en social boble, sagde overlæge Bolette Søborg.

Kåre Mølbaks snak om sociale bobler faldt ikke i god jord. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Højest 10

Skru tiden frem til i dag.

Vupti.

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, der deltog i den offentlige spanking af Kåre Mølbak, understreger, hvor vigtigt det er, at vi allesammen begrænser vores sociale kontakt.

- Det centrale er, at vi skal begrænse vores nære omgangskreds. Vi skal holde os til en fast lille omgangskreds på højest 10 forskellige personer, ud over vores egen husstand. Og hvis det kan lade sig gøre, så prøve at mødes uden for. Og så, i en periode, aflyse aftaler med personer, som vi ikke plejer at ses med, lyder det i en pressemeddelelse fra Søren Brostrøm.

Hvad er hvad

Hos Venstre sidder Martin Geertsen rundtosset tilbage.

- Statsministeren har tydeligvis taget Kåre Mølbaks betragtninger til nåde.

- Problemer er bare, at ingen mennesker ved, hvorfor noget var forkert i september, men nu rigtigt her i oktober.

- Jeg har ikke længere nogen anelse om, hvad der politik og hvad der er sundsfaglig rådgivning, siger ordføreren.

Ekstra Bladet har anmodet om en kommentar fra SSI's faglige direktør Kåre Mølbak og sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Hidtil uden held.

Fredag den 23. oktober. Nok et pressemøde med Tordenskjolds soldater. Fra højre: Kåre Mølbak, Nicolai Wammen, Mette Frederiksen, Magnus Heunicke og Søren Brostrøm. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix