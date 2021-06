Lav loven om, Tesfaye!

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) nægter at ændre reglerne for familiesammenføring. Det slog han fast på et samråd torsdag, som han var indkaldt til på baggrund af Ekstra Bladets dækning.

Ekstra Bladet har over flere uger berettet, hvordan reglerne for familiesammenføring rammer danske statsborgere hårdt. Det er denne dækning, som har ført til, at Tesfaye blev grillet på et samråd.

- De (danske statsborgeres ægtefæller, red.) er jo mønsterborgere. Så kunne man sige: Lad os lempe reglerne. Men så ville jeg blive bekymret over, hvem der så kom hertil, lød det fra Mattias Tesfaye, som altså blankt afviste, at der var en reform af loven på vej.

Han var til gengæld ikke afvisende over for at se reglerne efter i sømmene.

- Lad os få sagsbehandlingstiden ned. Lad os få åbenlyst skøre regler væk, men lad os også holde fast i den stramme udlændingepolitik, sagde han.

'Så latterligt'

Danske Bjarne Toft Jakobsen og hans thailandske kone, Aran, er blandt dem, der er blevet ramt af de stramme regler. Og Bjarne er langtfra imponeret over Tesfayes udmelding på samrådet.

- Det er simpelthen så latterligt. Det giver ingen mening, at man vil behandle danskere på den måde, tordner han.

- De sidder bare på deres høje hest og lave regler, som de kan se, rammer skævt, og så vil de ikke gøre noget. Det er for dårligt.

Bjarne Toft Jakobsen og hans thailandske kone er blevet ramt hårdt af de danske regler. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Det var Andreas Steenberg, politisk ordfører i Radikale Venstre, der havde indkaldt til samrådet og grillede ministeren med spørgsmål til loven, som han mener grænser til chikane af danske statsborgere.

Derfor ønsker han at ændre reglerne, så de bliver mere simple, men stadig stiller krav til, at man kan forsørge sig selv og sin ægtefælle.

- Man taler om det, som om det er flygtningepolitik, men det er danske statsborgere, det handler om, lød det fra Steenberg, som henviser til, at 93 procent af dem, der benytter sig af de danske regler om familiesammenføring, er etniske danskere.

Også støttepartiet Enhedslisten ønsker et serviceeftersyn af reglerne, meddelte partiets udlændingeordfører, Rosa Lund, i et interview torsdag.

- Vi har et kludetæppe af en dansk udlændingelov. Der er så mange underlige regler, og de er udtryk for symbolpolitik, sagde hun.

- Man gør folks kærlighedsliv til gidsel i udlændingepolitikken.

Ekstra Bladet har ad flere omgange forsøgt at få et interview med Mattias Tesfaye. Fredag lykkes det endelig, når ministeren aflægger redaktionen et besøg for at give interview. Det vil du kunne læse på ekstrabladet.dk senere i dag.

Sådan rammer loven nu

Carsten Würz. Foto: Emil Agerskov

Siden den første historie om reglernes konsekvenser for danske statsborgere kom ud, har Ekstra Bladet modtaget flere end 150 henvendelser fra danskere, som er kommet i klemme i systemet.

En af dem var Carsten Würtz. I hans sag var 39 lønsedler og 23 andre dokumenter ikke bevis nok for, at han har boet og arbejdet i Spanien. Derfor måtte han ikke få sin kone med til Danmark, og i maj pakkede han derfor sine ting og forlod Danmark.

- Jeg er rasende over, at reglerne er så stramme. Det er ikke det Danmark, jeg er vokset op i og har betalt skat til i rigtig mange år, sagde han.

Kobberbryllup på midlertidigt ophold

Henrik og Sujitra Ruberg. Foto: Emil Agerskov

Dernæst kom ægteparret Henrik og Sujitra Ruberg, som i årevis har kæmpet for permanent opholdstilladelse til Sujitra. De oplever, at reglerne hele tiden strammes, så det bliver umuligt at opnå.

- Som reglerne er nu, kan der gå flere år, før Sujitra opnår permanent opholdstilladelse. Men hun er gift med mig, har en dansk datter og taler sproget. Hvorfor skal det være så svært, spurgte Henrik Ruberg.

Ville bidrage til Danmark - det fik hende smidt ud

Cady Houghton og hendes danske kæreste, Mads Michaelsen. Privatfoto

I sin ansøgning om opholdstilladelse med henblik på at studere lagde amerikanske Cady Houghton vægt på, at hun ønskede at være sammen med sin danske kæreste, lære sproget og bidrage til det samfundet. Det skulle hun aldrig have gjort, for det resulterede nemlig i et afslag.

- Jeg synes, det er vanvittigt, at jeg bliver straffet for, at jeg gerne vil bruge den uddannelse, jeg selv betaler for, til noget i Danmark, sagde hun.

2200 papirer var ikke bevis nok

Lasse Dalby Jensen og hans hustru, Mila. Foto: Jonas Olufson

2200 siders dokumentation var ikke nok til at bevise Lasse og Milas samliv i Sverige, og det tog parret to år at få myndighederne til at omgøre deres sag.

- Jeg er fuldstændig rystet over, hvordan danske statsborgere bliver behandlet i deres eget land. Vi har spildt måneder og år, hvor vores liv har været på pause. Jeg har fået aflivet min tro på systemet, fortalte Lasse Dalby Jensen.

Jonas' umulige valg

Jonas Milner og Monica Bernardes. Privatfoto

På grund af reglerne om familiesammenføring føler Jonas Milner sig nødsaget til at flytte til Sverige, hvis han vil være tæt på sin alvorligt syge far og samtidig kunne være sammen med sin brasilianske kæreste. Parret har nemlig ikke råd til at betale de 106.000 kroner, det koster at søge om familiesammenføring.

- Det er en vanvittigt hård situation at være i, og jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har grædt over den. Jeg synes, det er noget svineri, fortalte Jonas Milner.

Frygten overskyggede alt

Palle og Abdiarti Andersen. Foto: Anders Brohus

Abdiarti Andersen taler flydende dansk, er uddannet, har et job som it-medarbejder og laver derudover en masse frivilligt arbejde. Alligevel måtte hun vente i 13 år, før hun endelig fik permanent opholdstilladelse.

- Vi havde altid i baghovedet, at det kunne gå galt. Vores børn har også kunnet mærke det på os og har spurgt: 'Mami, bliver du nu sendt hjem', fortalte hun.

Føltes som 12 måneders straf

Camilla og John Vanslette. Foto: Anders Brohus

Selvom det lykkedes for Camilla og John at blive familiesammenført i Danmark, oplevede de reglerne som umenneskelige og skadelige for Johns integration.

- Systemet er lavet sådan, at håbet er, at man dropper det og giver op. Sådan har vi oplevet det, og det er rigtig hårdt, sagde Camilla Vanslette.

Bjarne blev afvist: Kan ikke bevise at han kan dansk

Bjarne Toft Jakobsen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Bjarne Toft Jakobsen er født og opvokset i Danmark. Men Bjarne kan ikke bevise, at han kan sit modersmål, og derfor må hans kone ikke få opholdstilladelse.

- Udlændingestyrelsen kunne jo bare ringe mig op og finde ud af, at jeg godt kan tale mit eget sprog. Det er fuldstændig absurd, sagde han.