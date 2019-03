Lex Riskær: Nu strammes nettet

Det skal ikke være for nemt at indsamle underskrifter, så man hurtigt kan stille et parti op til Folketinget.

Derfor indfører Økonomi- og Indenrigsministeriet en ny portal for indsamlingen af vælgererklæringer.

Stramningen kommer, efter at Klaus Riskær Pedersen på rekordtid indsamlede underskrifter nok til at opnå opstilling ved det kommende folketingsvalg.

Ærligt og redeligt

Han lod nemlig folk underskrive to gange hurtigt efter hinanden, selvom reglerne tilsiger, at man skal vente syv dage. Klaus Riskær Pedersen nåede at modtage advarsler fra ministeriet for sin praksis. Ligesom andre mindre partier har udtrykt utilfredshed.

Den syv dages tænkepause fastholdes i det nye system.

- Vi kan ikke leve med, at partier med kreative metoder skyder genvej til en plads på stemmesedlen og dermed potentielt en plads i Folketinget. Selvfølgelig skal der være plads til nye partier, men der skal kun være plads til de partier, der arbejder ærligt og redeligt. Med den her aftale får vi et fremtidssikret system, der både er mere brugervenligt og bedre sikret mod snyd, udtaler økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille i en pressemeddelelse med slet skjult henvisning til Klaus Riskær Pedersens metode.

Ikke for nemt

- Jeg er meget glad for, at alle Folketingets partier bakker op om den her aftale. Det er vigtigt, at det er en fair ordning, hvor det hverken er for nemt eller for svært at blive opstillingsberettiget. Jeg tror, vi har fundet en fin balance.

Ministeriet oplyser, at den nye portal skal være brugervenlig og let give overblik over, hvor langt nye partier er fra at opnå opstilling.

Portalen vil blive sat i drift hurtigst muligt, lover ministeriet, uden dog at sætte en deadline på projektet, der stadig ikke er færdig udviklet.