Libe-rar Alliance

Efter en til tider tumultarisk tid i regering har Liberal Alliance mistet omkring hver tredje vælger.

Ture op i de høje skattetræer og slugning af kameler sendt af sted fra Dansk Folkepartis oase uden for regeringen - senest nedlæggelsen af radiostationen 24/7 og omfartsvej omkring Mariager - har gjort ondt.

Men nederlag indadtil og i den store verden skal bekæmpes med kærlighed og optimisme.

Det gør partileder Anders Samuelsen klart på talerstolen i Tivolis Kongressal ved partiets landsmøde.

- Alle dommedagsprofeter har taget fejl, lyder det.

- Vi skal vælge i mellem mismod og mod. Liberal Alliance vælger altid modet.

Partilederen taler her om partiets grønne ambitioner. Problemerne som regeringsparti verfer han til side. Erfaringerne har gjort Liberal Alliance til 'et nyt parti', siger han.

Anders Samuelsen: Vi holder de bedste fester - Har I været for sure og tvære? - Nej, det synes jeg ikke. Vi har været i kamp for resultater. Det har vi heldigvis gjort. Nu er der valgkamp. Det er en anden form for kamp. - Hvert eneste år på landmødet taler vi for mod, håb, optimise og udvikling. - Har I været for dårlige til at få det ud til vælgerne? - Jeg kan ikke holde ud, når politikere siger, de har været for dårlige til det ene og det andet. Det bruger jeg ikke min tid på. - Men når jeg spørger folk her på landsmødet, så siger nogle af dem, at I har virket for hårde og I har talt for meget om penge og skattelettelser. - Det er svært at sige, hvorfor vi ligger på omkring de fem procent i det vægtede gennemsnit. Det er nok fordi vi er i regering. Så er der nogen, der siger, at det skulle I ikke have gjort. Så kunne vi have stået derude og viftet med fanen. Det er Dansk Folkeparti gjort. De har mistet halvdelen af deres vælgere. - Hvordan vil vi se den her nyfundne kærlighed i valgkampen. - Vi vil føre en klassiske LA-valgkamp, hvor vi vil tale om vores egen politik 90 procent af tiden. De sidste ti procent vil vi bruge på at nyde en kølig pilsner og nyde det gode vejr. - Det er mig, som ikke har fulgt godt nok med, at al den kærlighed er nye toner? - Vi er kendt for at holde de bedste fester bl.a. på Folkemødet. Der er god stemning generelt. Det kendetegner os, siger Anders Samuelsen.

I stedet bruger Anders Samuelsen store dele af sin tale på at forvisse forsamlingen om, at menneskeheden nok skal overkomme klimakrisen.

- Vi skal ikke skræmme den næste generation. Vi skal ikke indgyde frygt i vores børn

- Sig til dem, at selvfølgelig løser de det her problem. Selvfølgelig gør de det. Tal op, Tal ned.

Anders Samuelsen buldrer mod at pålægge danskerne afgifter, som skal styre deres adfærd i en grønne retning.

- Vi kan ikke løse klimaproblemerne ved at putte noget andet i munden. Eller putte afgifter på fly.

- Det er asocialt.

- Danskere med de mindste indkomster kommer til at kunne mærke det her. Venstrefløjen vil lade de fattige betale for de rige.

- Når eliten vælger at vælte afgifter ned over de laveste indkomster – så det ender katastrofalt. Se bare de gule veste (i Frankrig, red.), lyder det fra Anders Samuelsen, der konkret bl.a. vil smide knap fire milliarder kroner til en grøn forskningsfond.

Sumpen af pessimisme

Liberal Alliances nummer to, indenrigs- og økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, kræver samme optimisme.

Han citerer digteren Benny Andersen.

- 'I mange år tog jeg sorgerne på forskud, det har jeg ikke haft meget glæde af', siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille, og retter ligesom sin partiformand en bredside mod sortsynet i på det han kalder den 'socialdemokratiske sump af pessimisme, sort syn og gråvejr'.

- Tro ikke på de professionelle pessimister - alle dem som elsker at fremelske dystopier.

Han fremhæver, at den ekstreme fattigdom er faldende i verden. 70 millioner mennesker har ifølge ministeren forladt den værste forarmelse siden partiets seneste landsmøde for et år siden.

- Intet er så effektivt som kapitalisme, når det gælder om at løfte folk ud af fattig dom intet.

Tofu-kuren

- Markedsøkonomien er mennesker bedste ven, lyder det fra Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille, Anders Samuelsen og Leif Mikkelsen under LA's landsmøde i København. Foto: Anthon Unger

Om 'pessimisternes' løsninger på klimaforandringerne, siger han:

- Vensstrefløjen tilbyde tofu og højere afgifter. Vi tilbyder løsninger, løsninger, løsninger

- Vi tror ikke på venstrefløjens askese. Selleribøffer kommer man ikke langt med, hverken på første date eller i forhold til klimaforandringerne.

Krænkelseskulturen giver Simon Emil Ammitzbøll-Bille heller ikke meget for.

- Man risikerer at blive vanvittig af at høre på de her mærkelige ting.

- Den tid vi bruger på at tale om sombreroer og fribrydning går fra de vigtige ting.

- Det bliver venstrefløjens død, hvis ikke de stopper i tide. Og det gør de forhåbentlig, siger økonomi- og indenrigsministeren, og gør tykt grin med sin gamle partifælle Morten Østergaard (R), der i denne weekend svømmer rundt i farvandet omkring Lindholm i protest mod regeringens udlændingepolitik.

På første række i Tivolis Kongressal til Liberal Alliances landsmøde. Fra venstre: USA's ambassadør Carla Sands, Lars Seier, Mette Bock og Thyra Frank. Foto: Anthon Unger