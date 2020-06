Liberal Alliances presse- og kommunikationschef fyret

Liberal Alliances presse- og kommunikationschef, Anne Kirstine Cramon, er blevet fyret.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

Anne Kirstine Cramon skriver, at begrundelsen for fyringen er, at hun har gjort sin chef opmærksom på 'interne forhold'.

- Da jeg for et par dage siden fik stukket en fratrædelsesaftale i hånden, fik jeg at vide, at det skyldtes omstruktureringer. I den efterfølgende dialog fik jeg dog en lidt anden forklaring. Nemlig, at man ønskede mig fyret for - helt i trit med ret og pligt - at have gjort min chef opmærksom på interne forhold, som han burde gøres opmærksom på, lyder det på Anne Kirstine Cramons Facebook-profil.

Hvilken chef, Anne Kirstine Cramon henviser til, uddybes ikke i opslaget. Det uddybes heller ikke, hvilke interne forhold der er tale om.

Hun fik mindre end et år i jobbet. Kort efter valget i 2019 blev hun ansat som partiets presse- og kommunikationschef.

- Jeg ønsker det bedste for Liberal Alliance og helt overordnet for den liberale sag, som - indrømmet - har det lidt svært i denne tid. Jeg ville også ønske, at jeg havde haft længere tid til at bringe mine talenter i spil for den. Det kan være, det kan lykkes et andet sted. Jeg går i hvert fald ud derfra med rank - og fri - ryg, skriver Anne Kirstine Cramon i opslaget.

Hverken Liberal Alliance eller Anne Kirstine Cramon har yderligere kommentarer til forløbet omkring fyringen, da det vedrører en personalesag.

Begge steder henvises der til Anne Kirstine Cramons Facebook-opslag.

Folkeflugt

Fyringen sker i kølvandet på en decideret folkeflugt fra partiet. Siden valget har landsformanden, den politiske leder, næstformanden og gruppeformanden sagt farvel tl Liberal Alliance og partileder Alex Vanopslagh.

Senest forlod partiets sekretariatschef på Christiansborg også Liberal Alliance, fordi det ikke var ’professionelt’.

’Det viste sig, at jeg ikke havde den aftalte ledelsesret, herunder retten til at hyre og fyre’, skrev Karsten Anker Petersen dengang i en kommentar.

Chefen havde kun været i jobbet i godt et halvt år.

