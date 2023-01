Lidegaard erkender krise

De radikale er i en 'alvorlig situation'. I krise, simpelthen.

Sådan lyder det nu fra de radikales leder, Martin Lidegaard, på partiets traditionelle nytårsstævne i Nyborg.

Ordene falder efter, at hans partifælle - og sekundant under regerings-forhandlingerne Christian Friis Bach - op til stævnet har kaldt partiets krise for den værste i 40 år.

- Martin Lidegaard, er du enig i, at partiet er i den største krise i 40 år?

- Jeg kan godt forstår, at Christian har frustrationer, det er vi mange af os, der har. Jeg synes ikke, det er en eksistentiel krise, men det er en alvorlig situation. Og jeg er ydmyg over for den store opgave, jeg har med at samle partiet.

- Er det en krise?

- Ja. Men det er ikke en eksistentiel krise.

Ude og skide

- Hvad er det så for en krise?

- Jeg oplever så meget glæde og lyst til at komme i gang, men der er da krisestemning hos nogle, siger Lidegaard og fortsætter:

- Og der er... Skal vi kalde det ... Jeg ved ikke, om jeg kan sætte et bestemt ord på det. Hvad ligger der i ordet 'krise'? Hvad tænker du, en 'krise' er?

- Jeg tænker, at man er rigtig meget ude og skide, hvad tænker du?

- Ja, det er måske en god måde at udtrykke det på. Men også, at man tror på, at man kan komme videre og finde en betydning, position, hvor vi kan påvirke dansk politik. Men det kræver knofedt, og i den forstand er vi et sted, hvor vi kan kalde det krise-agtigt, men det er ikke eksistentielt.

Forud for Radikale Venstres nytårsstævne raser Brian Weichardt over deres dumhed over at trække sig ud af regeringsforhandlingerne. Lyt til hele afsnittet af 'Ingen kommentarer' under, eller der, hvor du lytter til podcasts

Vender tilbage

Kort efter interviewet vendte Martin Lidegaard tilbage til Ekstra Bladet for at skærpe sine krise-udtalelser:

- Det er det med at få det skarpe svar lagt fast: jeg forstår godt, hvis nogen oplever det her som en krise efter tre år, hvor der har været mange svære forløb. Men jeg oplever det ikke som en eksistentiel krise. Jeg er overbevist om, at vi kan komme videre herfra sammen.

- Hvad er det så for en krise, hvis den ikke er eksistentiel?

- Det er en krise, der ikke truer Det Radikale Venstre på dets liv, om jeg så må sige, overhovedet. Men som selvfølgelig kræver, at vi samler partiet og finder ud af, hvad vores rolle skal være sammen.

- På et krise-barometer fra 1-10, hvor 10 er en eksistentiel krise, hvor ligger vi så?

Tre-fire stykker.

