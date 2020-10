Lidegaard: Hun dækkede over krænker

Den besejrede i lederkampen i Radikale Venstre, Martin Lidegaard, mener, at Sofie Carsten Nielsen dækkede over hånden på låret

Den nyvalgte radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, dækkede over Mortens Østergaards hånd på låret.

Det mener de radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard, som tabte et kampvalg 4-12 til Sofie Carsten Nielsen i Den Sorte Diamant onsdag.

- Alle kan se, at der blev lavet et coverup, som ikke skulle have været lavet. Det har Morten Østergaard selv erkendt, siger Martin Lidegaard.

Sexismesagen i partiet blev skudt i gang af folketingsmedlemmet Lotte Rod. Hun har stået frem og fortalt om, at hun har oplevet krænkelser i partiet - blandt andet har hun fjernet hænder fra låret.

Udadtil satte Lotte Rod dog ikke navn på krænkeren, men hun fortalte navnet til Sofie Carsten Nielsen. Det var herefter den radikale gruppeledelse bestående af Morten Østergaard, Sofie Carsten Nielsen og Andreas Steenberg, som håndterede sagen.

Indtil onsdag har Morten Østergaard omtalt krænkeren som en anden end sig selv og fortalt, at sagen er håndteret.

- Er Sofie Carsten Nielsen en del af løgnen og det coverup, som har været der?

- Jeg vil ikke stå her og tale grimt om vores nye politiske leder, siger Martin Lidegaard.

- Er hun en del af løgnen?

- Jeg synes ikke, at den sag blev håndteret godt af ledelsen.

- Er der ikke en logisk brist i, at Morten Østergaard må gå som følge af et coverup, men Sofie Carsten Nielsen, som er en del af samme coverup, bliver forfremmet?

- Det var en af grundene til, at jeg stillede op, men jeg har ikke mere at tilføje til den sag, fortæller Lidegaard.

Selvom Martin Lidegaard tabte kampvalget, så har han modtaget stor støtte fra baglandet ifølge ham selv.

- Det har været en fuldstændig overvældende reaktion, jeg har fået fra det radikale bagland over de seneste 12 timer. 2300 likes og 400 mails og beskeder, og jeg kan mærke, at mange i partiet er enige i de pointer, som jeg har fremført, siger han.

- Jeg vil gerne give det en chance til og finde - sammen med resten af gruppen - den balance mellem at stå fast på stærke værdier, men også gøre os spilbare, siger Martin Lidegaard.

