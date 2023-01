Lidegaard om skæbnemorgen: Derfor trak vi os

Det skyldtes blandt andet, at de ministerposter, partiet fik tilbudt, både var for få og for lette, siger Martin Lidegaard

Der gik nærmest et sus gennem gaderne i Danmark, da Radikale Venstre meddelte, at de ikke ville gå med i regeringen, efter de havde set med til de allersidste afgørende forhandlinger natten til 13. december.

Den nye regering var den morgen lige på trapperne, og nu sætter politisk leder Martin Lidegaard ord på beslutningen om at trække sig fra det, som de radikale tidligere kun har kunne drømme om: en bred regering.

- Det er fantastisk, at muligheden pludselig opstår. Men jeg synes, selve forhandlingsforløbet var mindre fantastisk, siger Martin Lidegaard i DR-podcasten 'Genstart'.

Her fortæller han om et forløb, hvor han mener, at Radikale Venstre ikke fik nok indflydelse på de vigtigste punkter.

Annonce:

- Det var ret sent i forløbet, at vi fik lov til at komme ind i et rum med de to andre partier, og det gav os et følelse af, allerede ret tidligt i processen, at der var en del, der var klappet af, inden vi kom ind i rummet, og at det var svært at påvirke nogle af de store beslutninger, så meget som vi gerne ville, siger han.

- Det er ikke en følelse. Det var en vished om, at der var en del forhandlinger, vi slet ikke blev inviteret med til.

Fik tilbudt poster

Martin Lidegaard har fået et ry for at være den slags politiker, der går efter ministerbiler 'uden at have idealerne i orden', som han selv siger.

- Ved det her valg har jeg jo vist, at det ikke er nok bare at få ministerbiler. Man skal også bruge dem til noget fornuftigt, siger Martin Lidegaard i 'Genstart'.

For Radikale Venstre blev tilbudt ministerposter. Den ene var Klimaministeriet, men her ville Radikale Venstre gerne have hænderne ind i det økonomiske maskinrum, fortæller han. Han vil dog ikke sætte ord på, hvad det er for et maskinrum, han tænker på.

- Jeg kan bare sige, at når jeg siger, at vores position ikke var stærk nok, så handlede det både om tyngden af ministerposterne og antallet af ministerposterne, lyder det i stedet.

Annonce:

Gennem interviewet gentager Martin Lidegaard flere gange, at det var ham magtpåliggende ikke at ende i en situation, hvor han skulle stå til ansvar for noget, han ikke havde lyst til

Husker det ikke

Efter en maratonforhandling natten til 13. december er Martin Lidegaard blevet citeret for af anonyme kilder at have sagt: 'Venner, vi har en aftale', inden partiet som bekendt alligevel endte med at trække sig.

- Det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg erindrer det ikke. Det er det ærlige svar. Det er rigtigt, at vi kommer tilbage på et tidspunkt, og jeg siger, at vi skal genoptage forhandlingerne, og se hvor langt vi kan komme. Jeg kan ikke huske, om jeg bruger de præcise ord på det tidspunkt.

- Jeg har sagt, at her var noget, som var bedre, end det der var. Det har jeg givet udtryk for. Men jeg har også sagt, at der var det i det, som jeg var bekymret for, og derfor skulle jeg hjem, og derfor ville jeg sende en sms til de partiledere, der var der, bagefter, fortæller han i 'Genstart'.

Adspurgt, hvad han egen personlige holdning til at indtræde i regeringen, inden han drøftede det med resten af partiet, lyder svaret:

Annonce:

- Altså, ja ... Jeg ved ikke, om jeg kan dele det op på minutter, og om det giver mening. Men da jeg har siddet og tænkt det igennem, så ender jeg og min tvivl med at munde ud i, at jeg ikke synes, vi skal.