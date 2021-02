Lidegaard skrotter nyt parti: Var klar til at køre

Det har længe været en åben hemmelighed på Christiansborg, at stærke profiler i Radikale Venstre barslede med at stifte et nyt parti efter skærmydslerne i midterpartiet, der førte til Morten Østergaards afgang sidste efterår.

Men nu kommer det frem, at et nyt parti faktisk ER oprettet og sågar klar til at modtage vælgererklæringer.

Ekstra Bladet kan fortælle, at et nyt parti ved navn Midten - Danmarks bæredygtige parti i al ubemærkethed blev oprettet på Indenrigsministeriets hjemmeside for vælgererklæringer sidste efterår.

Var inde over

Det skete med Radikale Venstres nye næstformand, Martin Lidegaards, velsignelse.

- Jeg har ikke selv købt domænenavnet Midten eller taget partinavnet, men jeg kan bekræfte, at nogle af de gode folk, jeg har talt med i de seneste måneder, syntes, det ville være et godt partinavn, og har taget det, bekræfter Martin Lidegaard over for Ekstra Bladet.

Men Lidegaard, der i går, torsdag blev næstformand i Radikale Venstre, har nu valgt at bede om at få projektet skrottet:

- For at undgå enhver misforståelse har jeg derfor allerede bedt dem om at opsige begge dele. Jeg forstår, at det allerede er sket med URL, og forventer partinavnet også vil være trukket i nærmeste fremtid, lyder det fra Martin Lidegaard.

Nyt parti

Over for Ritzau erkendte han da også i går, at han for bare et par uger siden overvejede at forlade Radikale Venstre. Et nyt parti var under overvejelse. Men efter en snak med Sofie Carsten Nielsen valge han at blive.

- Jeg har også overvejet at lave et nyt parti. Men det, der nu får mig til at vælge De Radikale til, er, at Sofie og resten af gruppen og partiet allerede har taget store skridt i retning af en mere dialogsøgende, en mere midtersøgende og ambitiøs politisk kurs, som jeg kan se mig selv i, sagde den tidligere udenrigsminister.

Midten - Danmarks bæredygtige parti var klar til at tage imod vælgererklæringer.

Oprettelsen af det nye parti skete blot få dage efter MeToo-dramaet hos de radikale, hvor Martin Lidegaard tabte et kampvalg mod Sofie Carsten Nielsen om at blive partiets politiske leder.

'Midten - Danmarks bæredygtige parti' blev registreret 3. november af en ukendt lærer fra Sorø. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Martin Lidegaard spillet en nøglerolle i planerne for partiet.

- Jeg skal være ærlig og sige, at jeg også har overvejet, om jeg skulle lave et helt nyt politisk projekt, et nyt parti, har Martin Lidegaard bl.a. sagt til DR om sine overvejelser.

Men det er altså blevet til mere end bare strøtanker.

Den officielle indehaver af partiet ønsker ikke at kommentere sagen, men bekræfter over for Ekstra Bladet, at planerne om et nyt parti nu er skrinlagt.

