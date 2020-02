Lift-krig er slut: Undskyldning endelig godtaget

Efter et langt forløb med utallige mailudvekslinger er lift-krigen mellem Dansk Folkepartis sekretær Christian Frei og folketingspolitiker Kristian Hegaard (R) slut.

Lift-krig på Borgen: Nu står DF'er frem

Hellere for sen end ingen forsoning

Retsordføreren for de radikale har endelig svaret på en undskyldende mail fra Christian Frei, der ellers har måttet vente på svar siden tirsdag eftermiddag.

I den forsonende mail skriver Kristian Hegaard følgende som svar på den anden af to undskyldende mails fra Christian Frei:

Sammenstødet skete, efter Kristian Hegaard, der på grund af sit handikap må transportere sig i kørestol, ikke sørgede for at køre trykke på knappen, der transformerer en elevatorlift tilbage til sin trappefunktion.

Handikappet politiker: Jeg blev overfuset for at bruge elevator

Ifølge Ekstra Bladets udregninger betød dette en ventetid på 55 sekunder for Christian Frei, der selv måtte trykke liften ned. Liften, der efter et minut og ti sekunder begynder transformationen selv.

- Det er da rart at vide, siger Christian Frei til Ekstra Bladet efter at have spurgt sin kollega, om hun vidste, at liften kører ned af sig selv, og har taget turen ud på gangen for at se det med egne øjne.

Kaotisk forsoningsforløb endeligt afsluttet

Den nu besvarede undskyldning fra Christian Frei kom slet ikke alene. Ekstra Bladet kunne tirsdag løfte sløret for en lang og kaotisk forsoningsproces mellem de to.

Efter Kristian Hegaards offentlige klage over episoden sender Radikale Venstre en klage på vegne af Kristian Hegaard til Dansk Folkepartis personalechef. Hun svarer med en undskyldning til de radikales sekretariatschef.

Jeg er rystet. Modtog i formiddags et møgfald fra et andet partis medarbejder, der generelt synes han spildte for meget tid, når jeg bruger elevatorerne på Christiansborg, så det skulle jeg lige tage at tænke lidt over, for det var hans opfattelse flere havde den holdning. #dkpol — Kristian Hegaard (@KHegaard) February 18, 2020

DF-chefen opfordrer derefter Christian Frei til at sige undskyld, hvilket han straks gør i en mail til Kristian Hegaard:

Christian Frei, der tror, at sagen nu er lykkeligt afsluttet, må dog hurtigt komme på andre tanker.

Dansk Folkepartis personalechef henvender sig nemlig igen til Christian Frei og informerer ham om, at Radikale Venstre ikke har godtaget undskyldningen. De mener, at Frei beklager, at Kristian Hegaard har opfattet situationen forkert; ikke at han siger undskyld for selve episoden.

Christian Frei må derfor sende endnu en mail:

På Tulles bord

Den efterhånden spegede affære gemmer dog på endnu en overraskelse.

Tirsdag eftermiddag når tvisten nemlig nye højder, da den lander på partiformændenes bord.

Partiformand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl sender nemlig en sms til den radikale formand, Morten Østergaard, hvor DF-lederen beklager lift-episoden og forsikrer ham om, at det er vigtigt for Dansk Folkeparti, at alle er tilpasse på Christiansborg. Det vides ikke, om Østergaard har besvaret denne.

Ekstra Bladet har talt med begge parter i sagen, der betragter konflikten som afsluttet.