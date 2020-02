Lift-krig på Borgen: Nu står DF'er frem

Nu står en sekretær fra Dansk Folkeparti frem med sin version af elevator-sagen på Christiansborg.

Sekretær hos Dansk Folkeparti Christian Frei mener, at der er tale om en misforståelse, når retsordfører hos Radikale Venstre Kristian Hegaard kalder hans besøg på ordførerens kontor for 'et møgfald'.

- Det her er kørt helt af sporet, siger DF-sekretæren til Ekstra Bladet.

Sagens substans drejer sig om nogle korte trapper, som på Christiansborg kan laves om til elevatorlifte på 55 sekunder.

- Jeg har oplevet, at han (Kristian Hegaard, red.) ikke laver liften om til en trappe igen, når han har brugt den, og så har efterladt en kødrand af mennesker, der må vente, siger partisekretæren og tilføjer, at det i tirsdags ikke bare drejede om én, men to trappelifte, der ikke var kørt ned igen.

Hvor lang tid tager det egentlig at omdanne elevatoren til trappe?

'Han hæver stemmen'

Lift-miseren blev offentlig kendt med et tweet fra den radikale retsordfører.

Jeg er rystet. Modtog i formiddags et møgfald fra et andet partis medarbejder, der generelt synes han spildte for meget tid, når jeg bruger elevatorerne på Christiansborg, så det skulle jeg lige tage at tænke lidt over, for det var hans opfattelse flere havde den holdning. #dkpol — Kristian Hegaard (@KHegaard) February 18, 2020

Den udlægning af mødet, som fandt sted tirsdag formiddag, deler DF-sekretær Christian Frei ikke.

- Jeg går ind på hans kontor for at spørge, om han vil huske at trykke elevatorliften til en trappe. Så kører han om på den anden side af bordet og siger 'det kommer aldrig til at ske!', fortæller Christian Frei om sin oplevelse.

- Han hæver stemmen, og det kan da godt være, at jeg så hævede stemmen, forklarer DF-sekretæren og fortæller, at han har sagt undskyld og i øvrigt selv har arbejdet som handicapmedhjælper i to et halvt år.

Kaotisk forsoningsproces

Den omtalte undskyldning fra Christian Frei kom slet ikke alene. Ekstra Bladet kan nemlig løfte sløret for en lang og kaotisk forsoningproces mellem de to.

Efter Kristian Hegaards offentlige klage over episoden sender Radikale Venstre en klage på vegne af Kristian Hegaard til Dansk Folkepartis personalechef. Hun svarer med en undskyldning til de radikales sekretariatschef.

DF-chefen opfordrer derefter Christian Frei til at sige undskyld, hvilket han straks gør i en mail til Kristian Hegaard:

Christian Frei, der tror, at sagen nu er lykkeligt afsluttet, må dog hurtigt komme på andre tanker.

Dansk Folkepartis personalechef henvender sig nemlig igen til Christian Frei og informerer ham om, at Radikale Venstre ikke har godtaget undskyldningen. De mener, at Frei beklager, at Kristian Hegaard har opfattet situationen forkert; ikke at han siger undskyld for selve episoden.

Christian Frei må derfor sende endnu en mail:

På Tulles bord

Den efterhånden spegede affære gemmer dog på endnu en overraskelse.

Tirsdag eftermiddag når nemlig tvisten nye højder, da den lander på partiformændenes bord.

Partiformand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, sender nemlig en sms til den radikale formand Morten Østergaard, hvor DF-lederen beklager lift-episoden og forsikrer ham om, at det er vigtigt for Dansk Folkeparti, at alle er tilpasse på Christiansborg. Det vides ikke, om Østergaard har besvaret denne.

Ekstra Bladet har forsøgt at få Kristian Hegaard og Christian Frei til at mødes for at udrede misforståelsen, men det har Kristian Hegaard ikke ønsket.

Hegaard: Personangreb

Kristian Hegaard, der har delt sin oplevelse på de sociale medier, kan ikke genkende Christian Freis udlægning af sagen.

- Han kommer ind og siger, at han mener, at jeg spilder hans tid ved at tage elevatorliften, siger han til Ekstra Bladet på sit kontor.

- Det er et målrettet angreb på min person, siger Kristian Hegaard og tilføjer, at der i hvert fald aldrig er andre, der har klaget til ham før.

- Jeg har gengivet fakta, og det er alle, der var vidne episoden på gangen, enige med mig i, forklarer Kristian Hegaard.