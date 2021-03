- Det ligner noget fra et voksmuseum.

Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen er klar i spyttet, efter Søren Pape Poulsen i dag har stillet op til foto sammen med statsminister Mette Frederiksen (S).

Artiklen fortsætter under billedet

Søren Pape Poulsen har stillet op til foto sammen med statsminister Mette Frederiksen. Foto: Privat

Baggrunden er, at de har holdt møde om genåbningen, og som det efterhånden er tradition udlægger statsministeren bagefter teksten.

I dette tilfælde kan man forstå - på Mette Frederiksen, forstås - at Søren Pape Poulsen blandt andet ønsker, at flere børn og unge kan komme tilbage i skole.

Artiklen fortsætter under billedet

Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen. Foto: Emil Agerskov

- Hun har været enorm god til fra starten at få alle de andre partiledere til at ligne statister i det store Mette Frederiksen-show, siger Joachim B. Olsen:

Ekstrem dygtig

- Hvis du spørger danskerne, kan de godt lide, at politikerne lytter til hinanden og inddrager hinanden, og det får hun skabt indtryk af, at hun gør, når hun udlægger teksten. Men det bliver som hun vil have det.

Han peger på, at Mette Frederiksen kunne have gennemført samtalerne med de øvrige partiledere over to dage. I stedet er det sket over 10-12 dage. Dermed får hun trukket forhandlingerne så langt, at hun alligevel ville lukke op.

- I forhold til det politiske håndværk er hun ekstrem dygtig. Hun får sin vilje, samtidig med at hun skaber et indtryk af, at hun lytter og inddrager, siger Joachim B. Olsen:

- Hun er stærkeste statsminister siden Anders Fogh Rasmussen. Det er en tredjedel af vælgerne, som vil stemme på hende ifølge målingerne. Det er klart, at det giver selvtillidm og hun står ekstrem stærkt.

Men hvorfor stiller Søren Pape Poulsen, Venstre-leder Jakob Ellemann-Jensen og DF-leder Kristian Thulesen Dahl op til foto, når de ved, at statsministeren bagefter bruger det til at fremlægge, hvad de mener?

- Minksagen er den eneste rids i lakken, hun har fået. Opbakningen til hendes coronahåndtering er faldet, men den er faldet fra 85 procent til 65 procent. Og det er stadig halvdelen af de borgerlige vælgere, som mener, at hun har klaret corona godt, siger Joachim B. Olsen:

- De blå partiledere er i et dilemma, for det er ikke en ubestridt vindersag, hvis de er alt for kritiske. Og så ender de blå partier med at slås om den sidste halvdel af vælgerne, som alligevel aldrig ville stemme på Mette Frederiksen. Så de bliver lidt nødt til at stille sig op ved siden af hende – hvis de lægger for meget afstand til hende, er det ikke noget, som deres egne vælgere jubler over.

Nedenfor ses Mettes billedbog, og her kan du læse, hvad de andre partier - ifølge Mette Frederiksen - mener: