Lindholm-færge får flere daglige afgange til rimelig pris

Det kommende udrejsecenter, som regeringen vil bygge på øen Lindholm i Stege Bugt, har fra starten været tænkt som et sted, hvor det ikke skal være rart at opholde sig, og hvor det også skal svært at komme til og fra.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg sagde i begyndelsen af december, at færgen til øen skulle sejle så lidt som muligt, og at den hverken skulle sejle om aftenen eller natten.

Et notat, som Støjbergs eget ministerium har udarbejdet sammen med Justitsministeriet, fortæller ifølge Berlingske mere præcist, hvad der menes med det.

Notatet er udarbejdet for Folketingets Retsudvalg. Det gennemgår, hvordan Danmark sikrer sig, at centret på Lindholm opføres og drives i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

I den står der, at personerne på centret ikke må frihedsberøves. Det vil færgedriften skulle indrettes efter.

Det betyder ifølge notatet, at der vil være færgetransport til og fra øen flere gange dagligt.

Og driften bliver tilrettelagt, så man både kan komme fra øen tidligt om morgenen og hjem sent om aftenen. Det skal ske på en måde, så beboerne på centret kan udnytte den tid, hvor der ikke er opholds- eller meldepligt.

Færgen må samtidig ikke være dyrere, end at beboerne skal have råd til at bruge den. Har de ikke det, vil de enten få tilskud eller dispensation til ikke at betale for overfarten.

Endelig skal der være mulighed for, at beboerne kan benytte andre transportmidler til og fra øen, hvis de ønsker det.

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, mener ikke, at notatet stemmer overens med Inger Støjbergs udmeldinger.

- Det ville have klædt ministeren at være mere ærlig over for de borgere, som bliver berørt af regeringen og DF's beslutning, siger Tesfaye til Berlingske.

Martin Henriksen, der er udlændingeordfører for DF, føler sig dog ikke fejlinformeret af ministeren.

Han understreger dog, at der stadig udestår en diskussion om den konkrete udmøntning af Lindholm-aftalen.

- Vi kommer til at få en ordning, hvor vi alt andet lige får mere styr på dem, end vi har i dag, siger han til Berlingske.