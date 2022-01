Liselott Blixt overvejer at skride

Formandsvalget i Dansk Folkeparti går ind i sin afgørende fase, og nu kaster DF-profilen Liselott Blixt mere benzin på det brændende DF-bål.

I et interview med sn.dk fortæller det mangeårige medlem af DF's folketingsgruppe, at hun overvejer at forlade Dansk Folkeparti, hvis Morten Messerschimdt bliver DF-formand.

Samtidig peger hun på Merete Dea Larsen som sin kommende formand.

- Måske havde tingene set anderledes ud, hvis Morten Messerschmidt var kommet med et andet projekt end at stikke knive i ryggen på andre DF'ere.

- Jeg kan ikke lide det og har ikke lyst til at være en del af det, for det er ikke ordentligt. Morten Messerschmidt har i noget tid forsøgt at vælte vores formand, og det håber jeg ikke, at han bliver belønnet for, siger Liselott Blixt til sn.dk.

Liselott Blixt har været medlem af Folketinget siden 2007 og er valgt ind i Faxekredsen på Sjælland.

Bitter valgkamp

Søndag skal DF's delegerede vælger ny formand, og fronterne er trukket hårdt op mellem de fire kandidater:

Det er næstformand Morten Messerschmidt. Tidligere udlændingeordfører Martin Henriksen. Hovedbestyrelsesmedlem Merete Dea Larsen og medlem af Hjørring Kommunes byråd Erik Høgh-Sørensen.

Især stemningen mellem Morten Messerschmidt støttet af blandt andre Pia Kjærsgård og Martin Henriksen er højspændt.

Senest kom det frem, at Pia K. i et tv-klip krævede Martin Henriksen fyret fra arbejdet for Dansk Folkeparti, og det forstår Henriksen ingenting af.

