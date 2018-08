LIVE: Demonstranter får grønt lys til burka

Det skal ikke gå ubemærket hen, at burkaforbuddet træder i kraft i dag, 1. august.

Det mener i hvert fald den venstreorienterede gruppe Party Rebels, der har arrangeret en demonstration, som starter klokken 17 på Den Sorte Plads på Mimersgade nær Nørrebro Station i København.

Ekstra Bladet dækker begivenheden live i denne artikel. Se direkte opdateringer i tekst og billeder længere nede.

Deltagerne opfordres til ved demonstrationen at bære burkaer eller anden tildækkende hovedbeklædning for vise støtte til muslimske kvinder, som bliver ramt af forbuddet.

'Vi vil skrive en historie om en modstand, oprør og en stærk alliance imellem de direkte berørte og en mangfoldig antiracistiske bevægelse!', skriver Party Rebels bl.a. på Facebook.

Politiet har dog allerede meldt ud, at man i dag vil se igennem fingre med demonstranternes tildækning.

- Hvis du demonstrerer mod tildækningsforbud for at gøre brug af din grundlovssikrede ret til at ytre dig og forsamles, så vil det være en anerkendelsesværdigt formål at være maskeret, så det vil vi ikke skride ind overfor. Man skal blot være opmærksom på, at det gælder kun i deltagelsen, ikke når man skal til og fra demonstrationen, siger Benny Øchkenholt vicepolitiinspektør hos Rigspolitiet til Politiken.

Fakta: Forbud mod burka elefanthuer og kunstigt skæg 1. august træder tildækningsforbuddet - også kaldet burkaforbuddet - i kraft. Men hvad indebærer det? Onsdag den 1. august træder tildækningsforbuddet i kraft. Det kan medføre bøder, hvis man dækker ansigtet uden et "anerkendelsesværdigt formål". Her kan du blive klogere på, hvad forbuddet dækker over. * Hvad bliver ulovligt med tildækningsforbuddet? - Det bliver forbudt at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet, på offentlige steder. * Hvad er en "beklædningsgenstand"? - En beklædningsgenstand kan være hue, hætte, tørklæde, maske, hjelm, heldækkende dragt, kunstigt skæg og så videre. * Er der situationer, hvor det alligevel kan være tilladt at tildække ansigtet? - Ja, man må gerne tildække ansigtet, hvis man har et anerkendelsesværdigt formål. Det kan være vintertøj, når det er koldt, kostumer og masker i forbindelse med karnevaler, fastelavn og halloween. * Er det et anerkendelsesværdigt formål at bære en beklædningsgenstand af religiøse årsager? - Religiøst begrundet brug af tildækkende hovedbeklædning anses kun for anerkendelsesværdigt formål i forbindelse med religiøse handlinger. * Hvad er straffen for overtrædelse af tildækningsforbuddet? - Overtrædelse af forbuddet vil som udgangspunkt blive straffet med en bøde på 1000 kroner ved første overtrædelse, 2000 kroner anden gang, 5000 kroner tredje gang og 10.000 kroner fjerde gang og derover. Kilde: Justitsministeriet, Rigspolitiet. /ritzau/ Vis mere Luk

Samtidig med den venstreorienterede demonstration har en lille gruppe på højrefløjen, der kalder sig for Frihed, arrangeret en støttedemonstration til burkaforbuddet på Israels Blads nær Nørreport Station i indre by. Også denne demonstration er Ekstra Bladet til stede ved.

Se også: Sådan kan du lovligt gå med burka: Tilmeld dig Danmarks længste maskebal