LIVE: Folketinget tester ny debatform

Få borgere følger de politiske debatter i Folketingssalen.

Derfor joker man på gangene på Christiansborg indimellem med, at hvis man skal fortælle en hemmelighed, skal man gøre det fra talerstolen i salen.

Ved et arrangement for nylig sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at han engang afslørede, at den daværende amerikanske præsident ville komme til Danmark.

Han ville prøve udsagnet af, og ifølge ham bragte ingen medier historien. Så måske er der noget om snakken.

Derfor vil Folketinget tirsdag prøve en ny debatform af.

Læs mere her:

For første gang holder Folketinget tirsdag en partilederdebat i Folketingssalen klokken 13.



Alle ni partiledere krydser politiske klinger inden for et sæt spilleregler. Talerækken er bestemt efter partistørrelse.



Emnerne er op til de enkelte partiledere at bestemme.



Alle partiledere får tre minutters taletid fra talerstolen, og derefter er der plads til korte bemærkninger fra de øvrige partiledere.



De får to korte bemærkninger på henholdsvis et og et halvt minut til personen på talerstolen.



Partilederdebatten gennemføres to til tre gange årligt. Den kan vare op til fire timer, hvis al taletiden udnyttes, men forventningen er, at den vil vare 2,5 time per gang.



Partilederdebatter erstatter den vanlige spørgetime med statsministeren den pågældende dag.



Det forventes, at de nordatlantiske medlemmer vil deltage i én partilederdebat årligt.



Partilederdebatten kan følges direkte på Folketingets tv-kanal og hjemmeside.

Kilde: Folketinget.