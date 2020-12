LIVE: Hækkerup i den varme stol

Torsdag formiddag er justitsminister Nick Hækkerup kaldt i samråd for at redegøre for rigspolitiets actioncards

Justitsministeren står skoleret og skal redegøre for myndighedernes rolle i udarbejdelsen og anvendelsen af Rigspolitiets actioncards.

De såkaldte actioncards er blevet brugt af betjente, når de ringede til minkavlere for at få dem til at aflive deres besætninger.

Forud for samrådet er det kommet frem, at Rigspolitiet godt var klar over, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle landets raske mink aflivet.

Indrømmer: Politiet vidste der ikke var lovhjemmel

Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen og journalist Brian Weichardt kommenterer samrådet live. Se med øverst i artiklen.