Klokken 12 præsenterer regeringen det, den kalder en 'grøn skattereform'. Følg med live her

Onsdag middag præsenterer regeringen en ny skattereform som et led i et større udspil om grøn omstilling.

Allerede nu har Ekstra Bladet beskrevet, at reformen blandt andet kommer til at indebære en større sort rabat til virksomheder som Aalborg Portland. Det kan du læse om her.

På pressemødet deltager skatteminister Jeppe Bruus, klimaminister Dan Jørgensen og erhvervsminister Simon Kollerup.

Følg med live i videosignalet øverst i artiklen.