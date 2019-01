LIVE: Historiske håndtryk: Nu er de danske statsborgere

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) sagde det meget præcist i sin tale i forbindelse med den første grundlovsceremoni, hvor der skulle gives et håndtryk for at få dansk statsborgerskab.

- Det er lige præcis i det øjeblik, at I bliver dansk statsborger, lød det torsdag eftermiddag fra Støjberg.

Se også: Sikandar før statsborger-fest: Et high-five er også håndflade mod håndflade

Hun henviste til det sekund, efter at man havde givet hende håndtrykket. I det øjeblik var man dansk statsborger.

- Det er noget helt enestående at blive tildelt dansk borgerskab, sagde Støjberg desuden.

Ceremonien fandt sted i København. Her fik ni personer tildelt dansk statsborgerskab. Altså efter at have givet ministeren et håndtryk.

Det er meningen, at ceremonien skal foregå i den kommune, man bor i. Men den første af den slags stod Støjberg altså for.

Du kan følge ceremonien, der afholdes i Eigtveds Pakhus i København, live herunder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------