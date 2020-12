LIVE: Mette F. i krydsild

For første gang i lang tid kan dansk politik handle om andet end mink, når statsminister Mette Frederiksen står over for de andre partiledere i Folketingets spørgetime.

Lige så enige, regeringen og dens støttepartier var om aftalerne i den nye finanslov, lige så kritiske må oppositionens spørgsmål hertil forventes at være. Og mon ikke, statsministeren får lov at høre klassikere som 'økonomisk uansvarlighed' og 'hvor skal pengene komme fra'?

Følg det frie skydetelt i selskab med Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen og journalist Brian Weichardt i videoen øverst i artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------