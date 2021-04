LIVE: Mette F. i krydsild

Statsministeren skal tirsdag i udvidet partilederdebat i Folketinget. Går det, som det plejer, vil partilederne helst høre sig selv tale, men der er flere oplagte muligheder for at presse statsministeren

Følg med live i videoen herover

I eftermiddag har alle partilederne i Folketinget mulighed for at presse statsminister Mette Frederiksen (S) på helt valgfri emner.

Det sker i den såkaldt 'udvidede partilederdebat', der starter klokken 13.

Meningen med debatten er, at Folketingets store figurer skal stille spørgsmål til statsministeren. Male hende op i hjørner og udstille svage punkter med skarpe spørgsmål.

Det er som regel bare ikke det, der sker.

I stedet ender det ofte i lange enetaler specialdesignet til at blive lagt på partiernes sociale medier for et i forvejen overbevist publikum.

Men alt kan ske. Og det, der ikke sker, kan også være værd at hæfte sig ved. Derfor sender Ekstra Bladet hele debatten direkte med live-kommentarer fra politisk redaktør Joachim B. Olsen og politisk journalist Brian Weichardt.