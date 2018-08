LIVE: Nu skal Thyra Frank grilles i samråd: Hun kommer aldrig med noget nyt

Der har hen over sommerferien hængt en fyreseddel over hovedet på ældreminister Thyra Frank. En trussel, der kom fra Dansk Folkepartis ældreordfører Jeppe Jakobsen.

Tirsdag er ældreministeren indkaldt til samråd på foranledning af SF's ældreordfører Kirsten Normann om underbemanding på landets plejecentre.

Fra DF-ordførerens side er forventningerne til Thyra Frank helt i bund. Hun kommer helt sikkert ikke med noget nyt, lyder det fra Jeppe Jakobsen.

- Og det er der jo ikke noget nyt i. Det har hun aldrig gjort på noget samråd, siger han til Ekstra Bladet.

Han taler dog med knap så store bogstaver i dag, når talen falder på, om der stadig er noget i truslerne om at stille et mistillidsvotum til Thyra Frank, hvis ikke hun fremlægger 'konkrete tiltag' på ældreområdet inden 1. november.

Et signal til regeringen

Det var nærmere et vink med en vognstang til regeringen, da Jeppe Jakobsen tilbage i juni truede med at vælte Thyra Frank. For at sende et signal om, at Dansk Folkeparti 'er uendeligt trætte af, at regeringen er fuldstændig ligeglad med ældreområdet, lyder det fra DF-ordføreren.

Dét, selvom han ikke vil svare klart ja eller nej til, om et mistillidsvotum til Thyra Frank med opbakning fra S og SF stadig er aktuelt.

- Man skal ikke spille sådan et kort af hænde. At man er klar til at stille et mistillidsvotum. Men det er bare ikke det, der er det grundlæggende problem. Det er regeringen, der ikke har en politik på det her område, siger han.

- Men der er ikke en eller anden dato for, hvornår der bliver gjort noget op, nej. Det er formålsløst, så længe statsministeren vil udpege en ny minister på området. Vi kan godt udstikke et mistillidsvotum, men hvis der bare kommer en Thyra Frank version 2, er vi jo ikke nået videre, siger Jeppe Jakobsen.

- Så det var en tom trussel?

- Det var ikke en tom trussel. Det er ikke sådan, at man bare kan være fuldstændig ligeglad med sit parlamentariske grundlag, siger Jeppe Jakobsen.

- Men hvad er der sket i mellemtiden, for du fremlagde den her trussel, og nu vil du ikke gøre alvor af den alligevel?

- Da en journalist havde stillet mig det samme spørgsmål 100 gange, der valgte han den ene gang, hvor det kunne tolkes på den måde, at jeg synes, det var en rigtig god idé at fyre Thyra Frank. Det handler mere om, at der ikke er nogen grund til at have en ældreminister, hvis der ikke er noget at lave.

- Hvad sker der så efter 1. november, hvis der ikke er 'væsentlige forbedringer' for de ældre i regeringens finanslovsudspil?

- Det er et godt spørgsmål. Jeg kan ikke gøre noget ved det grundlæggende problem. At statsministeren har oprettet en ministerpost, som der dybest set ikke er behov for. Når man ikke har nogen ambitioner som regering. Vi har ikke nogen grund til at holde hånden over en minister, der ikke laver noget, men omvendt kan man også sige, at det er formålsløst at fyre ministre i et væk.

- Vi lufter bare en kritik af, at når man er en liberal regering, der har så travlt med at sige, at folk skal være lidt mere effektive, når de er på arbejde, at så er det jo godt nok noget hyklerisk at man selv har så ineffektive folk i sin egen regering, siger Jeppe Jakobsen.