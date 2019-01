LIVE: Nu skal udlændinge give Støjberg hånden

Den meget omdiskuterede håndtrykslov blev vedtaget sidste år, men først helt aktuel torsdag, når ni udlændinge kan blive danske statsborgere ved en ceremoni i København.

Højtideligheden vil fremover foregå i den kommune, man bor i, men ved den første vil det være udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), som giver håndtryk til de nye danskere.

Se også: Sikandar før statsborger-fest: Et high-five er også håndflade mod håndflade

Til ceremonien skal de kommende danskere skrive under på, at de vil overholde dansk lovgivning - herunder grundloven - og respektere danske værdier. Efterfølgende får man statsborgerskabet ved at give hånd.

I bemærkningerne til loven er det skåret helt ud i pap, hvad der menes med et håndtryk. Det foregår hånd mod hånd - uden handsker - og ansigt til ansigt.

Du kan følge ceremonien, der afholdes i Eigtveds Pakhus i København, live herunder.

