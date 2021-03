LIVE: Pressemøde om skandale-borgmesteren

Skandale-borgmesteren: Sagen kort

Afsløringer

- Borgmester i Fredericia Jacob Bjerregaard (S) trak sig i december sidste år.

- Dagen efter bragte Ekstra Bladet den første af mange kritiske artikler om Jacob Bjerregaard og Fredericia Kommune. Den handlede om 'uomtvistelig særbehandling' ved køb af borgmesterens luksusgrund fra kommunen. Jacob Bjerregaard pressede en embedsmand for at få grunden ifølge et notat, og fik senere ulovlig byggetilladelse, der sparede ham for 300.000 kr.

- Samtidig var borgmesterens udsigt sikret, mens naboerne blev ramt, da kommunen havde byggeplaner.

- Ekstra Bladet afslørede også, at borgmesteren hjalp sin kone til et topjob i kommunens havneselskab.

- Senest har Ekstra Bladet afsløret, at flere ansatte på rådhuset har klaget over et for tæt og upassende forhold mellem eks-borgmester Jacob Bjerregaard (S) og den hjemsendt kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.



Undersøgelser

- Kommunen besluttede først at lave en intern undersøgelse af borgmesteren. Den blev senere udvidet med en advokatundersøgelse og mulighed for at interviewe personer. Også Ankestyrelsen har krævet en redegørelse.



Hjemsendelser

- Kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe blev fritaget for tjeneste og sendt hjem i kølvandet på afsløringerne og kommunens egen granskning. Hendes hotelregninger granskes. Kommunens økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard er også hjemsendt.