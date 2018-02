Live-TV: Ny vandscooterlov til behandling efter dødsulykke

En tragiske vandscooter-ulykke i Københavns Havn kostede sidste år to amerikanske piger livet, og det fik i november 2017 Dansk Folkeparti til at fremsætte et lovforslag, der skal give kommunalbestyrelser mulighed for at begrænse den generelle tilladelse til at sejle med vandscooter i danske havne og ved udpegede badestrande.

Lovforslagets formål er at mindske risikoen for påsejling af badegæster, og står det til DF skal kommunalbestyrelser landet over have lov at fastslå hvor og hvornår der må sejles på vandscooter.

Lovforslaget er til behandling i tirsdagens spørgetime med statsministeren, og du kan følge behandlingen af det direkte herover.

