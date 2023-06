Livstegn fra Jon: Vil stadig tilbage i Folketinget

Der er har været helt, helt tavst fra Moderaternes folketingsmedlem Jon Stephensen, siden han sidst i april blev enig med partiledelsen om, at det var bedst, at han tog orlov fra Folketinget.

Orloven kom efter en række dårlige sager for Jon Stephensen; den sidste om upassende beskeder til et 19-årigt medlem af partiet. Det førte til, at Jon Stephensen tog orlov frem til 1. oktober for at bruge tiden på at 'genopbygge' tilliden til partiet og ikke mindst vælgerne.

Og det ser ud, som om det arbejde er begyndt. For Jon Stephensen har nu sendt en mail til flere af sine partifæller, erfarer Ekstra Bladet. Og det bekræftes af gruppeformand Henrik Frandsen:

- Det er rigtigt, at jeg har modtaget en personlig mail fra Jon Stephensen. Dens indhold har jeg hverken lyst til - eller behov for - at diskutere med Ekstra Bladet.

- Jon Stephensen er på ulønnet orlov indtil oktober, og i mellemtiden har jeg ingen kommentarer, skriver han.

I mailen, hvis ordlyd Ekstra Bladet er bekendt med, fremgår det, at han vil begynde at genvinde tilliden, og det er tydeligt, at Jon Stephensen fortsat planlægger at vende tilbage til Folketinget.

Gruppeformand Henrik Frandsen understregede i april, at det vil kræve en indsats fra Jon Stephensen at vende tilbage til gruppen. Foto: Emil Agerskov

Selvransagelse

Ifølge mailen til gruppemedlemmerne har Jon Stephensen brugt de sidste måneder på at kigge sig selv dybt i øjnene, men ellers at være stille for partiets skyld.

Han beskriver, hvordan han har arbejdet med sig selv via samtaler med både gejstlige, professionelle og sin familie. Samt hvordan han er ved at betale for sin bod, undskylde og række ud.

Sidst skriver han, at han nu gerne vil mødes med medlemmerne af partiets Folketingsgruppe.

Dermed er tiden altså nu kommet til at bearbejde tilliden til partiet, hvilket er den opgave, han er stillet for at kunne vende tilbage til Folketinget for Moderaterne.

- Han skal drible med bolden fra nu af og de næste fem måneder. Hvis han er rigtig god til det, altså genvinder tilliden, kan han komme tilbage på holdet.

- Hvis ikke det lykkes, står vi jo i en situation, som gør, at så må vi på et tidspunkt forholde os til, skal han have en endnu længere orlovsperiode? Skal vores veje skilles? Eller skal vi fortsætte ægteskabet?, sagde gruppeformand Henrik Frandsen i april.

Moderaternes kulturordfører Jon Stephensen landede fra Bangkok og fastholdt, at han ikke forfalskede en underskrift, da han var direktør for Aveny-T-teatret. Foto: Jonas Olufson

En separation

Det var i sidst i april, at Jon Stephensen blev sendt på orlov efter flere måneder med kritiske historier i medierne. De første handlede om hans tid som direktør for teatret Aveny-T, som han blev bortvist fra.

Bortvisningen faldt efter beskyldninger fra bestyrelsen om, at han havde brugt teatrets penge på sig selv uretmæssigt, ødelagt værdifulde malerier og sågar forfalsket et bestyrelsesmedlems underskrift.

Efterfølgende kom en stribe anklager om grænseoverskridende adfærd mod ansatte på teatret. Det endelig klimaks i rækken af historier var dog, at Jon Stephensen havde sendt upassende beskeder til et 19-årigt partimedlem i starten af 2023.

- I en samtale mellem voksne mennesker har vi valgt at sige, at nu bringer vi vores samliv på pause resten af folketingsåret, og så ser vi, hvordan verden ser ud til den tid, sagde partileder Lars Løkke Rasmussen på Facebook, da Jon Stephensen gik på orlov.

