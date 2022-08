Liz Cheney tordner mod løgnagtige republikanere

Toprepublikaneren Liz Cheney lover at kæmpe mod republikanske kandidater, der støtter tidligere præsident Donald Trumps løgne om et stjålet valg i 2020.

Samtidig erklærer hun senatorerne Ted Cruz og Josh Hawley 'uegnede' til Det Hvide Hus, efter at de stemte for at omstøde valgresultatet.

Det fortæller hun i ABC-programmet 'This Week'.

Cheney er blandt de førende kritikere af Trump og næstformand for et kongresudvalg, der undersøger et dødeligt angreb på Kongressen sidste år.

Hun mener, at det er nødvendigt at sætte foden ned over for de, der ikke vil anerkende resultatet af præsidentvalget i 2020. Ellers risikerer den amerikanske forfatningsorden at blive undermineret, mener hun.

Liz Cheney, der er datter af den tidligere vicepræsident Dick Cheney, har allerede sagt, at hun vil bruge de næste to år på at forsøge at forhindre Trump i at vende tilbage til Det Hvide Hus i 2024. Muligvis med sit eget kandidatur.

Over for ABC afviser hun at svare på, om hun vil stille op for Det Republikanske Parti eller som løsgænger, hvis hun altså beslutter sig for at stille op.

- Jeg kommer til at være meget fokuseret på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan, for ikke at vælge nogen resultatbenægtere, siger Cheney i interviewet.

Interviewet bliver vist i kølvandet på, at Liz Cheney i sidste uge tabte det republikanske primærvalg i delstaten Wyoming. Her tabte hun sin plads i Repræsentanternes Hus til partifællen Harriet Hageman, der støttes af Trump.

Nederlaget til den 56-årige Cheney opfattes som en klar styrkelse af den fløj, der ønsker at se Trump vende tilbage til præsidentposten.

- Vi har nogle resultatbenægtere, der er blevet nomineret til nogle meget vigtige poster over hele landet. Jeg vil arbejde imod de mennesker. Jeg vil arbejde for at støtte deres modstandere, siger hun.

Liz Cheney uddyber ikke, hvilke republikanske kandidater hun vil modarbejde, men hun erkender, at det vil inkludere nogle af hendes partifæller i Repræsentanternes Hus.