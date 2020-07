Lobby-Fogh holder personligt møde med Pompeo

Lobbyisten Anders Fogh Rasmussen mødtes med den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo under besøget i Danmark

Det officielle program var overstået, da USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, under sit besøg i Danmark holdt et møde med den tidligere danske statsminister og generalsekretær for Nato, Anders Fogh Rasmussen.

Samtalen handlede ifølge Anders Fogh Rasmussen om Rusland og Kina og 'bekæmpelsen af de autokratiske systemer'.

- Det var blandt andet noget af det, som jeg talte med Pompeo om i dag. Vi havde en rigtig god samtale, siger Anders Fogh Rasmussen til TV2.

Anders Fogh Rasmussen arbejder i dag som lobbyist med eget firma Rasmussen Global, som blandt andre har haft den ukrainske præsident som kunde.

Mødet mellem Anders Fogh Rasmussen og Mike Pompeo foregik hjemme hos den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, i Charlottenlund nord for København.

Huawei truer

Fogh og Pompeo talte angiveligt også om kinesiske investeringer i for eksempel teknologi.

- Vi snakkede om mange ting. Men en af de ting, jeg gerne vil nævne, er at vi er nødt til at forhindre eksempelvis kinesiske investeringer i strategisk vigtige områder, siger Anders Fogh Rasmussen.

Den tidligere danske statsminister nævner den kinesiske tech-gigant Huawei, som i øjeblikket byder ind på det nye 5G-net rundt om i verden.

- Man er nødt til at skærpe lovgivningskravene til de betingelser, som udenlandske firmaer skal opfylde for at få lov til at investere i Danmark, fortæller Anders Fogh.

Mødet er ikke en del af det officielle program, men ifølge TV2 havde Anders Fogh Rasmussen 20 minutter alene med Mike Pompeo.

Ikke opsigtsvækkende

Mødet i sig selv er dog ikke så opsigtsvækkende ifølge Mikkel Vedby Rasmussen, professor ved Københavns Universitet.

- En udenrigsminister på besøg vil naturligvis også tale med andre end ministre og embedsmænd for at forstå, hvad der rører sig i Danmark. Og en ambassadør vil gerne vise sin chef, at hun har adgang til den type mennesker, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

- Er det opsigtsvækkende, at Anders Fogh skal mødes med den amerikanske udenrigsminister?

- Det er ikke opsigtsvækkende, at der bliver arrangeret den slags besøg, men i Danmark har vi jo ikke så mange tidligere NATO generalsekretærer gående rundt, forklarer han.

Det officielle program for USA's udenrigsminister i Danmark bød på møde med statsminister Mette Frederiksen og en arbejdsfrokost med Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod.

Pompeo og Kofod holdt bagefter et pressemøde, hvor Udenrigsministeriet på forhånd havde bestemt, at der måtte stilles i alt fire spørgsmål under selve pressemødet.

Kun to medier - den amerikanske tv-station Fox News og danske TV2 - fik lov at udspørge de to landes udenrigsministre.

Tidligere på dagen aflagde Mike Pompeo besøg hos statsminister Mette Frederiksen (S) i hendes embedsbolig Marienborg nord for København.

Udenrigsministeriet oplyser at, ministeriet ikke har noget gøre med Pompeos øvrige program i Danmark. Udenrigsministeren har ingen kommentarer.