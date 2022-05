Lodtrækning droppes i fordeling af elever på gymnasier

Når unge fremover skal fordeles på landets gymnasiale uddannelser, vil de ikke længere kunne blive fordelt efter lodtrækning.

En tillægsaftale, som partierne bag aftalen har indgået, viser, at lodtrækning droppes. I stedet vil det være den unges transporttid til uddannelsen, som vil spille ind i fordelingen.

- Transporttiden kommer til at veje langt tungere i modellen, end den har gjort hidtil. Det betyder blandt andet, at lodtrækning, som har været en del af modellen i den gamle aftale, er taget ud, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Samtidig er ansøgere, der ikke får plads på et gymnasie, de har søgt, fremover garanteret en plads tættere på deres hjem end med den tidligere aftale.

I dag er den maksimale transporttid, der må være til gymnasiet, 60 minutter, men med tillægsaftalen bliver den nedsat til 45 minutter.

Får en kommende gymnasieelev ikke en af sine fire prioriteter, kan vedkommende få en plads på et gymnasie, der ligger op til tre kvarter væk.

Aftalen om de gymnasiale uddannelser blev indgået i juni sidste år mellem regeringen, SF, Enhedslisten, De Radikale, Kristendemokraterne, Alternativet og Dansk Folkeparti.

Sidstnævnte har dog trukket sig fra aftalen for nylig. Samtidig blev drøftelserne om aftalen genoptaget, efter at De Radikale ønskede aftalen ændret på de to områder, hvis de skulle blive i aftalen.

Til gengæld er den del af aftalen, som handler om, at kommende gymnasieelever skal fordeles efter, hvor meget deres forældre tjener, ikke blevet ændret.

Kriteriet betyder konkret, at ansøgere i dele af landet, hvor der er skæv elevsammensætning, blandes, når man måler på forældrenes indkomst.

Er der for mange elever i en indtægtsgruppe, skulle de med den tidligere aftale fordeles med lodtrækning. Men det bliver nu ændret til, at det er afstanden til gymnasierne, som bliver afgørende.

At ansøgerne skal fordeles efter forældrenes indkomst, er dog blevet kritiseret. Blandt andet af borgerlige partier, som derfor heller ikke er med i aftalen.

- Jeg så gerne, at de andre blå partier var en del af den her aftale. Men det er også helt klart, at der er ingen af de partier, der har et ønske om at fordele på baggrund af forældreindtægt. Heller ikke selv om vi står i en situation, hvor antallet af elever, der får deres førsteprioritet, stiger, og transporttiden falder.

- Så har de været meget klare på, at det er det vigtigste for dem. Og gør man ikke det, bliver gymnasierne ved med at være pivhamrende skæve i de store byer, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

