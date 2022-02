Lodtrækning om plads i spionudvalg

Dansk Folkepartis folketingsgruppe skrumper som et par uldbukser til kogevask.

Med blot 11 mandater mister Pia Kjærsgaard sin plads i Folketingets Præsidium, hvor der kun er plads til repræsentanter fra Folketingets fem største partier.

Men hvem der skal overtage pladsen er endnu ikke afklaret, fordi Enhedslisten og Konservative med hver 13 mandater har lige store folketingsgrupper. En lodtrækning bliver formentlig løsningen.

'Medmindre der inden oktober sker yderligere ændringer i relevante folketingsgruppers størrelse, er det korrekt, at der ud fra situationen d.d. vil ske lodtræktrækning om posten som 4. næstformand,' oplyser Folketingets administration over for Ekstra Bladet.

Folketingets administration oplyser endvidere, at Konservative og Enhedslisten kan forhandle en løsning på plads. Dette sker dog oftes, når det omhandler interne postet i Præsidiet, lyder det, hvorfor en lodtrækning er det mest sandsynlige udfald.

Selvfølgelig

Lodtrækningen vil også afgøre, hvem som får plads i Folketingets nok mest hemmelige udvalg: Udvalget vedrørende efterretningstjenesterne.

Her sidder Dennis Flydtkjær for Dansk Folkeparti i dag. Men når DF mister pladsen i Præsidiet, så mister han også sit sæde.

Dermed får spionudvalget eller kontroludvalget, som det hedder i daglig tale på Christiansborg, et medlem fra enten Enhedslisten eller Konservative.

- Rosa Lund, retsordfører, Enhedslisten, I har en politik om mere åbenhed om efterretningstjenesterne. Kan I holde på en hemmelighed, hvis I får plads i udvalget?

- Selvfølgelig kan vi holde på en hemmelighed. Det var da et mærkeligt spørgsmål. Men vi vil fortsat arbejde for, at der skal være mere åbenhed om efterretninger. Det vil vi blive ved med, uagtet en mulig plads i kontroludvalget, siger hun.

Kristian Thulesen Dahl reagerer på massevandringen fra DF.

Partihopppere

Rosa Lund finder det bemærkelsesværdigt, at Konservative kommer i spil til en plads i Præsidiet og kontroludvalget fordi partiets folketingsgruppe er blevet større som resultat af partihopperi.

- Men det kan jeg jo ikke gøre noget ved, konstaterer hun.

Enhedslisten kan komme i kontroludvalget på et historisk afgørende tidspunkt. Tidl. FE-chef Lars Findsen er fortsat sigtet for lækage af fortrolige oplysninger.

Udvalget vedrørende efterretningstjenesterne er underlagt ubetinget tavshedspligt under strafansvar.

- Jeg kunne ryge i fængsel for at tale om det, som et medlem formulerede det overfor DR Nyheder i august 2020.

Rosa Lund Foto: Ritzau/Scanpix