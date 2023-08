Løb fra ansvaret: Nu peger de fingre

Radikale Venstre fremlagde tirsdag partiets nye klimaudspil. Det på trods af, at de kunne have haft magten over Klimaministeriet

Klima, klima og atter klima.

Det var emnet, som det hele skulle handle om, da Radikale Venstre tirsdag afholdte sommergruppe-pressemøde på en mark på tippen af Sjællands Odde.

Men den klimaplan, som partiet fremlagde, kommer blot ni måneder efter, at Radikale Venstre selv løb fra ansvaret og nægtede at tage nøglerne til Klimaministeriet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Formanden Martin Lidegaard og næstformanden Samira Nawa stod for tirsdagens slag, der blev afholdt i Odsherred. Foto: Tariq Mikkel Khan

Uden for indflydelse

Nu står partiet så uden for magten og uden at have en direkte indflydelse på den politik, som regeringen fastlægger.

Derfor var det interessant at høre, om det ikke havde været noget lettere for partiet at få deres nye klimapolitik igennem, hvis de havde taget magten over det ministerium, som de endda selv havde fået tilbudt.

Annonce:

- Det tror vi ikke, baseret på de forhandlinger, vi havde på Marienborg, som var ret langt nede i substansen om, hvor langt vi kunne komme, og hvor langt vi ikke kunne komme, udtalte Martin Lidegaard på tirsdagens pressemøde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Martin Lidegaard holder fast ved, at det ikke var forkert at takke 'nej' til Klimaministeriets nøgler. Foto: Tariq Mikkel Khan

Peger fingre

Partiets nye udspil går blandt andet på, at man skal gøre et kilo oksekød ti kroner dyrere og et par jeans 20 kroner dyrere.

- Tror du (Martin Lidegaard red.), at der er noget af den politik, som I har fremlagt, I overhovedet kan få igennem?

- Demokratiet fungerer sådan, at man fremlægger sin politik, og så får man forhåbentlig en opbakning til den.

- Havde det ikke været bedre for jer at være inde end ude? Står I ikke bare lidt og peger fingre ad den klimaminister, som I selv kunne have været?

- Det er ikke kun klimaministeren, som vi peger fingre ad. Vi peger fingre ad en regering, som ikke vil fremlægge politik til at nå de klimamål, som vi ellers er enige om, udtalte Martin Lidegaard.