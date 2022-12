Løfte om fuld løn på store bededag beroliger FOA

I fagforbundet FOA er der tilfredshed med, at regeringen lover fuld løn til lønmodtagerne, der arbejder på store bededag.

Men den nye regering burde på forhånd have drøftet sine planer om at inddrage helligdagen med arbejdsmarkedets parter, siger forbundsformand Mona Striib.

- Det havde klædt den nye regering, hvis den havde drøftet det med arbejdsmarkedets parter først. Inddragelse af en helligdag er noget, der berører alle, så det havde jeg forventet, siger Mona Striib.

I et interview på DR søndag aften lovede statsstatsminister Mette Frederiksen (S), forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), enstemmigt, at det bliver med fuld løn.

Det løfte beroliger FOA:

- Det er rigtig godt, at vi nu ved, at det bliver med fuld løn, siger Mona Striib.

Men da det fortsat er uvist, hvordan kompensationen bliver, forudser hun, at det bliver en stor knast ved overenskomstforhandlingerne OK2023, der begynder efter nytår.

- Det kommer til at fylde rigtig meget, fordi der er mange forskellige vilkår i overenskomsterne knyttet til store bededag. Det er komplekst, fordi nogen altid har arbejdet på dagen med afspadsering som kompensation, mens andre får et tillæg for søgnehelligdag, siger Mona Striib.

I forvejen bliver overenskomstforhandlingerne komplicerede på grund af den høje inflation og udsigten til faldende beskæftigelse i 2023.

Det kan gøre det svært at blive enige, men en storkonflikt på grund af store bededag, som nogen har fremført, ser Mona Striib ikke for sig.

- Luften er taget ud af det med lovning om kompensation. Det er en beroligelse.

Pengene, der vil komme som følge af en sløjfet helligdag og et dermed øget arbejdsudbud, skal ifølge regeringen bruges til at finansiere stigende udgifter til Forsvaret.

I sidste uge viste beregninger, som cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer har udarbejdet for TV 2, at statskassen kan få ekstra indtægter på cirka fire milliarder kroner om året, hvis alle arbejder en dag mere om året fra 2024.

Endnu er det ikke fastlagt, hvilken helligdag, regeringen vil inddrage.

Det diskuteres fortsat, sagde Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen søndag.

Men ifølge sidstnævnte er store bededag et oplagt bud.