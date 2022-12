Løftebrudsudsigter: Det har han sagt

Under valgkampen afviste Jakob Ellemann-Jensen blankt, at Venstre skulle i regering med Mette Frederiksen som statsminister. Men nu har piben fået en anden lyd.

Det er ikke ligefrem flirtende ord - og søde tilnærmelser Jakob Ellemann har haft travlt med at kaste efter Mette Frederiksen.

Tværtimod! Han har kaldt hende 'rædselsfuld' og sagt, at 'han ikke kommer til at gøre Mette Frederiksen til statsminister'.

Men nu er der kommet andre boller på suppen hos Ellemann - og Venstre.

- Lad os nu kalde en spade for en spade. Selvfølgelig er det et løftebrud. Jeg gik til valg på at blive statsminister, og det blev jeg ikke. Det bliver jeg nødt til at acceptere. Det kan jeg ærgre mig over, men jeg kan også vælge at sige, at nu kan jeg forsøge at få det bedste ud af de mandater, Venstre har, siger Ellemann til TV2 News.

Det har Ellemann sagt om Frederiksen

Ekstra Bladet frisker lige hukommelsen op omkring, hvad Ellemann egentlig har gået og sagt om en SV-regering og Mette Frederiksen.

Annonce:

5. juni 2022

Da Mette Frederiksen for første gang luftede tanken om en regering over midten med både røde og blå partier, sagde Jakob Ellemann-Jensen, at Mette Frederiksens ønske var 'utroværdigt'.

4. oktober 2022

- Vi kommer ikke til at indgå i en regering sammen med Socialdemokratiet. Vi er grundlæggende uenige med socialdemokraterne, vi mener, der skal føres en anden politik, sagde Jakob Ellemann på et Venstre-pressemøde.

Adspurgt om han vil udelukke en regering med Socialdemokratiet, svarede han kategorisk.

- Ja. Jeg går til valg på en borgerlig-liberal regering. Og hvis der er én ting, som vi virkelig også har til fælles i den blå familie, så er det, at det er det, vi går til valg på. Der ved man, hvad man kan regne med.

16. oktober 2022

Til en statsministerkandidat-debat på DR spurgte BT, om han ville pege på Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen som statsminister, hvis han skulle vælge én af dem.

- I hvert fald ikke Mette Frederiksen, var hans svar.

Annonce:

31. oktober 2022

I den sidste partilederdebat på TV2 kaldte han Mette Frederiksens tilnærmelser til en bred regeringen for 'et blufnummer.'