Løhde i sms-nedbrud

Venstre-profilen Sophie Løhde var en af oppositionens hårdeste kritikere af statsminister Mette Frederiksens slettede sms'er i minksagen.

Men efter at hun i december blev tildelt en ministerbil og fik Mette Frederiksen som chef, blev tonen pludselig en helt anden.

Hvad der før var en 'skandale', hvor Mette Frederiksen 'bevidst havde bortskaffet bevismateriale', er nu end ikke noget, som Sophie Løhde har lyst til at udtale sig om.

Og sådan forholder det sig stadigvæk, efter at B.T. tidligere på ugen kunne afsløre, at centrale oplysninger fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) blev tilbageholdt i sagen.

På Folkemødet på Bornholm spurgte Ekstra Bladet Sophie Løhde, om det er en skandale, at FE aldrig blev anmodet om at lede efter beskederne, men hun afviste gentagne gange at svare med henvisning til, at Ekstra Bladet ikke havde lavet en aftale om et interview.

Men da Ekstra Bladet så forsøgte at lave en aftale om et interview med hende, afviste hun alligevel.

Ekstra Bladet forsøgte efterfølgende at lave en aftale gennem både hendes ministerium og særlige rådgiver, men det blev også afvist.

I stedet sendte hun et kort skriftligt svar gennem Venstres presseafdeling.

'Troels Lund (fungerende forsvarsminister, red.) har som bekendt meldt ud, at det skal undersøges, hvad der er op og ned i sagen, og jeg har ikke yderligere at tilføje,' lød det i en sms.

Til B.T. sagde Sophie Løhde torsdag, at forsvarsministeren ville komme med en 'redegørelse' om sagen.

- Ja, og det er også derfor, at vi skal have en redegørelse. Finde ud af, hvad der er op og ned i den sag, det siger sig selv, sagde hun til mediet.

Forsvarsministeriet har dog afvist, at der er tale om en egentlig redegørelse eller undersøgelse. Noget som Ekstra Bladet også gerne ville spørge Sophie Løhde til og har forelagt skriftligt.

Sophie Løhde har ikke besvaret spørgsmålet om, hvorfor hun kalder det en redegørelse.

Forsvarsministeriet havde tidligere oplyst, at FE ikke kunne finde andre metoder til at genskabe de slettede beskeder end dem, som allerede var forsøgt af politiet.

Men ifølge B.T. var FE aldrig blevet bedt om at lede efter beskederne i data fra det statslige wifi-system, da de ikke havde lovhjemmel til det. En oplysning, som Folketingets Retsudvalg aldrig fik, selvom det stod i et notat.