Løhde ramt af smertefuld diskusprolaps: Kunne ikke gå

Sophie Løhde har tilbragt flere dage på Hillerød Sygehus efter at være ramt af en 'smertefuld' diskusprolaps, skriver hun på Facebook.

'Ja, man kan vel næsten kalde det for “ufrivillig loyalitet” med Venstres formand (der blev opereret for to diskusprolapser i nakken). For pludselig stod jeg desværre også med en smertefuld diskusprolaps', skriver hun i sit opslag.

Løhde beskriver smerten som 'knive' i benet og en fod, der 'fuldstændig sov'.

Det betød, at hun til sidst hverken kunne gå eller stå, forklarer hun.

På sygehuset viste en MR-scanning, at Løhde havde en 'meget stor' diskusprolaps i lænden, oplyser politikeren selv.

Hun ligger nu sengeliggende derhjemme, indtil hun skal opereres på opfordring fra lægerne.

For nyligt blev Venstres formand, Jacob Ellemann-Jensen, også ramt af en diskusprolaps, som han er blevet opereret for.

