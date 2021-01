Løhde revses for Mette-parodivideo

De er lige så træfsikre som Mikkel Hansen på straffekast.

Enhver ledende folketingspolitiker med respekt for sig selv har i løbet af de sidste 18 timer lagt et billede eller en video på sociale medier af deres fladskærm med slutresultatet fra Danmarks semifinalesejr over Spanien.

Også Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, smed i går en video på Twitter, hvor hun ekstatisk jubler, efter de danske håndboldherrer sikrede sig en finaleplads ved VM i Egypten.

Parodi

'Jeg er SÅ hæs. Nervepirrende håndboldkamp. Men Danmark vandt. Vi er videre. Og SÅ heldigt at der lige var foto på', skriver Sophie Løhde som følgetekst til sin lettere overeksalterede begejstring afsluttet med en indforstået blinke-smiley.

Klippet ligner nemlig i både stil og opsætning statsminister Mette Frederiksens jubel-video fra Instagram efter Danmarks vanvids-kvartfinale mod værtsnationen, som måtte afgøres i straffekastkonkurrence efter to gange forlænget spilletid.

Klippet blev optaget af en af Mette Frederiksens familiemedlemmer. Og den slet skjulte parodi af statsministerens video har fået Twitter-parnasset til at fare i flint:

'Niveauet i dansk politik for tiden er...svært at finde en passende grimasse til', skriver tv-værten Mette Cornelius eksempelvis.

Fodboldspilleren Simon Skou Jakobsen genopliver et gyldent Mads Holger-citat om Venstres evne til at lade sig henrykke.

"Bondepartiet Venstre står og klapper som mongoler til en Shubidua-koncert", skriver han med en pegefinger rettet mod videoen.

Flere brugere på Twitter mener sågar, at Sophie Løhde 'mobber' statsministeren med sit opslag.

'Gemmer lige det her indspark til næste gang mine børn har emne om mobning og latterliggørelse på SoMe. Vigtigt for dem at vide det tages seriøst af... nå ja ikke dig,' skriver en eksempelvis til Løhde.

Den politiske ordfører tager dog kritikken med ophøjet ro og forsvarer sig:

'Beklager at humor kan forekomme'.

Ekstra Bladet har kontaktet Sophie Løhde for en kommentar, men hun er endnu ikke vendt tilbage.