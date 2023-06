Løkke åbner: - Vi skal bare være sikre

Der er blevet tolket vidt og bredt, siden Løkke forleden til TV 2 talte om regeringen som 'personbåren' og mindede om, at regeringen kun er et halvt år gammmel.

Begge dele som reaktion på snakken om Mette Frederiksens kurs mod Nato.

Grundlovsdag forklarede han, at han da bare havde svaret på nogle spørgsmål fra en journalist.

Over for Ekstra Bladet åbnede han nu for, at regeringen kan fortsætte med en ny skipper. Han skal bare være sikker på, at kursen er den samme.

- Du sagde i valgkampen igen og igen, at det handlede om noget og ikke nogen. Hvorfor tøver du så med at bakke op om en anden statsminister end Mette Frederiksen?

- Jeg tøver overhovedet ikke. Det er dig, som står og overfortolker dét, jeg siger.

- Kan du så støtte Peter Hummelgaard som statsminister?

- Jeg skal ikke stå og støtte andre end den person ...

Stolt af regeringen

- Nicolai Wammen?

- Jeg skal slet ikke stå og forholde mig til alle de her hypotetiske spørgsmål. Vi har stiftet et parti med den ambition at bryde blokpolitikken. Det er helt uafhængigt af, hvem der sidder i spidsen for de forskellige partier.

- Vi er stolte af den her regering. Vi vil arbejde benhårdt på, at den ikke bare overlever frem til næste valg, men også efter næste folketingsvalg. Vi vil i øvrigt også arbejde for, at den overlever efter mig. Så det er ikke personbårent. Det er politikken, der driver det.

- Men jeg ved bare, at vi, der forhandlede det her regeringsgrundlag, vi var nogle, der blev enige om noget. Hvis vi 'nogle' pludselig er nogle andre, så skal vi da bare være sikre på, at de nye nogle også er enige om noget, siger Løkke.

