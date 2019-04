Løkke afslører på TV: Har lagt sig fast på valgdatoen

Lars Løkke Rasmussen fortalte i det norsk-svenske talkshow Skavlan, at der er én person ud over ham, der ved, hvornår valget kommer

Der er kun én ud over landets statsminister, der ved, hvornår vi danskere skal til valg. Lars Løkke Rasmussen har nemlig bestemt sig og fortalt sin kone, Sólrun, hvornår Folketingsvalget bliver afholdt.

Det afslørede Løkke, da han gæstede det norsk-svenske talkshow 'Skavlan'.

- Sólrun ved det også. Måske vidste hun det før mig. Jeg ved det ikke. Jeg har talt med hende om det. Hun ved alt, sagde statsministeren og slog samtidig fast, at valget senest bliver 17 juni, som dog er en selvfølge.

Interviewet på 'Skavlan', der er nordens mest sete talkshow, blev vist fredag aften klokken 21 på SVT.

Da Skavlans vært, Fredrik Skavlan, ville vide om Sólrun er bange for, at hun snart ikke er gift med en statsminister, svarede Løkke drillende:

- Nu skal jeg jo passe på, hun ikke kommer til at indgå i en kampagne for oppositionen, men jeg tror mere, hun er bange for, at jeg vinder - against all odds, lød det fra Lars Løkke Rasmussen, der virkede afslappet, mens han fortalte om alt fra livet som politiker til sin opvækst i Gilleleje.

I interviewet kommer det også frem, at Sólrun ikke er let at imponere.

- Ja, jeg har ikke fundet ud af endnu, hvordan man gør det. Hun er overhovedet ikke let at imponere. Hun er færing. Hun er fuldstændig ligeglad med alt glimmer, sagde Lars Løkke Rasmussen.



Trump provokerede Løkke

Efter en mere hyggelig snak fortalte statsministeren om en episode med USA's præsident, Donald Trump.

Her skulle Trump have råbt 'I skylder, I skylder' om det mangelfulde europæiske bidrag til til Nato. Men det var en bemærkning, som provokerede Lars Løkke Rasmussen.

- Jeg blev ræd af det, for vi har haft 43 danske soldater, der er døde i Afghanistan. Og så opleve en amerikansk præsident, der bare sidder og siger: 'I skylder! I skylder!' Det kunne jeg simpelthen ikke have inde i min krop, sagde Løkke, mens øjnene blev våde.

Løkke måtte simpelthen råbe 'Donald, Donald, Donald' for at få den amerikanske præsidents opmærksomhed. Noget der gjorde stort indtryk på den norske vært.

- I min første tid som statsminister skrev jeg kondolencebreve til forældre eller kærester, der havde mistet deres nærmeste i Afghanistan. Så vil jeg simpelthen ikke acceptere en amerikansk præsident , der degenererer det her til et spørgsmål om penge. Det var det, jeg sagde til ham, forklarede en berørt Lars Løkke Rasmussen.

- Hvad svarede han? ville Fredrik Skavlan vide:

- 'You made a good point', og det synes jeg også, jeg gjorde, afsluttede Lars Løkke Rasmussen.