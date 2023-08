Løkke afviser at have undskyldt for koranafbrændinger

Lars Løkke Rasmussen (M) forsvarede mandag regeringens plan om at indskrænke ytringsfriheden ved at forbyde koran-afbrændinger i et endnu ukendt omfang. Direkte adspurgt, om man dermed bøjer sig for den voldelige opstandelse i Mellemøsten, reagerede udenrigsministeren tydeligt irriteret

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) afviser at have undskyldt for koranafbrændingerne over for Algeriets udenrigsminister.

- Jeg har ikke undskyldt det, siger han til TV 2.

Det står i modsætning til en udmelding, Algeriets udenrigsministerium kom med den 14. august, hvor det nævnes, at Lars Løkke Rasmussen i en telefonsamtale havde undskyldt for koranafbrændingerne.

Ifølge det algeriske udenrigsministerium kaldte Lars Løkke Rasmussen afbrændingerne for 'utålelige og uacceptable' og kom med en 'undskyldning'.

Men det må være en oversættelsesfejl, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han har dog svært ved at sige præcis, hvordan han har formuleret sig over for sin algeriske modpart.

- Altså jeg ved ikke præcis, hvordan jeg har brugt ordene, og hvordan de har oversat det til algerisk og sendt det ud i en pressemeddelelsen, siger han til TV 2.

Annonce:

Meldingen fra Algeriets udenrigsministerium indeholder flere konkrete oplysninger om den danske regerings tilgang til krisen.

Eksempelvis at regeringen vil præsentere ny lovgivning inden for fire uger, skulle Lars Løkke Rasmussen have sagt.

Det afviser han til TV 2, hvor han siger, at han ikke har underlagt sig selv en tidsfrist til udenlandske kolleger.

De forskellige versioner af udenrigsministerens samtale er betænkelige, siger Danmarkdemokraternes formand, Inger Støjberg.

Derfor vil hun kalde Lars Løkke Rasmussen i samråd for at forsøge at få præciseret, hvad der er sagt.

- Vi skal forsvare ytringsfriheden, og det nytter ikke noget, hvis vi har en udenrigsminister, der overfor muslimske lande fordømmer og undskylder, bukker og skraber, men herhjemme giver udtryk for, at han forsvarer ytringsfriheden, siger Inger Støjberg.

Hun afviser, at det kan være en naturlig opgave for en udenrigsminister at berolige modparter gennem diplomatiske vendinger.

- En kerneopgave for en udenrigsminister er at stå vagt om ytringsfriheden, og det er også det, han giver udtryk for herhjemme. Så nytter det ikke noget, hvis han viser en eftergivenhed og føjelighed, når han er ude, siger Inger Støjberg.