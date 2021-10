Løkke afviser: Blev ikke rådet til at slette sms'er

- Nej.

Sådan lyder svaret kort og godt fra tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen på spørgsmålet om, hvorvidt han blev rådet til at slette sine sms'er automatisk af sikkerhedshensyn.

Dette går stik imod den forklaring, hans efterfølger i Statsministeriet, Mette Frederiksen (S), har givet, efter det er kommet frem, at hun automatisk har slettet sine sms'er efter 30 dage.

- Jeg er blevet rådgivet af Statsministeriet i forhold til at slette mine sms'er af sikkerhedshensyn, lyder det fra Mette Frederiksen, der dermed - indtil videre - ikke har kunnet levere sine sms'er videre til Minkkommissionen.

Men den type rådgivning om automatisk sletning af sms'er kender Løkke altså ikke noget til fra sin tid som statsminister.

- Jeg har aldrig modtaget nogen rådgivning om, at jeg skulle slette mine sms'er. Det har jeg i øvrigt heller ikke gjort, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Slettede sms'er virker aktivt og koordineret, mener Ekstra Bladets politiske kommentator. Joachim B: Slettede sms'er virker aktivt og koordinet.

Sms'er intakte

Han fortsætter:

- Når jeg kigger på min telefon nu, kan jeg se, at da jeg stoppede som statsminister i 2011, så blev alt fra før det kastet bort. Men fra jeg bliver oppositionsleder i 2011 til nu, har jeg mine sms'er intakte.

Han undrer sig da også over Mette Frederiksens forklaring om den automatiske sletning.

- Jeg tænker mit. Hvis man sletter af sikkerhedshensyn, så må der være nogle sms'er, der udgør en sikkerhedsproblemstilling. Sms'er er jo grundlæggende formløse beskeder - 'kan du købe mælk med hjem' osv. - det er jo ikke sikkerhedskompromitterende at have det hængende.

- Hvis man skal slette af sikkerhedsmæssige grunde, så må det være, fordi man bruger sine sms'er til også at kommunikere noget, der kunne have en videre implikation end bare det formløse. Hvis man gør det, er det svært at forestille sig, at man fra tid til anden ikke også sender en sms, som så er journaliseringspligtig.

Slavisk gennemgang

Lars Løkke henviser her til den journaliseringspligt, der bl.a. gælder for ministre. Den handler om, at det skal være muligt at kontrollere regeringen og dens dispositioner – det kan være i form af en kommission, ombudsmand eller aktindsigt.

- Hvis man sletter alt uden at overveje journalisering, vil det være ulovligt, fordi sms’er generelt betragtes som et almindeligt brev, har juraprofessor Frederik Waage udtalt.

Minkkommissionen oplyste onsdag, at statsministeren samt stabschef Martin Justesen, departementschef Barbara Bertelsen og ledende embedsmand i statsministeriet Pelle Pape alle har sat deres telefoner til at slette beskeder automatisk.

Derfor kræver det, at toppen i Statsministeriet 'slavisk gennemgår hver sms og overvejer, om den skal journaliseres', hvis ikke journaliseringspligten brydes ifølge Frederik Waage.

Det er endnu uvist, hvorvidt de enkelte personer har vurderet og journaliseret i større eller mindre omfang. Ekstra Bladet har indtil videre forgæves forsøgt at få svar fra Statsministeriet.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Vi fik ikke fat i Barbara Bertelsen, men hverken hun eller læserne skal snydes for at høre Ekstra Bladets spørgsmål. Onsdag ringede Brian Weichardt og Joachim B. Olsen til Barbara Bertelsen.

Slettet og ikke journaliseret

I et tilfælde er det dog muligt at se, hvilke sms'er der er slettet og ikke journaliseret. De er nemlig kommet frem i Minkkommissionen fra modtagerens telefon.

Det drejer sig om en korrespondance mellem departementschef Barbara Bertelsen i Statsministeriet og daværende departementschef i Fødevareministeriet Henrik Studsgaard.

Sms'erne, som stammer fra Henrik Studsgaards telefon, afslører bl.a., at Mette Frederiksens højre hånd i Statsministeriet direkte frygtede for regeringens overlevelse i de højspændte dage.

Hør meget mere om de slettede sms'er og Minkkommissionen i ugens udgave af podcasten 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcastapp.