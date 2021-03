Løkke ansætter kendt kommunikationschef

Den allestedsnærværende debattør og kommunikationsrådgiver, Jeppe Søe, er blevet ansat som kommunikationschef af løsgænger Lars Løkke Rasmussen på Christiansborg. Her er han nu officielt udstyret med kontor, folketings-email og mobiltelefon.

Det fremgår af Folketingets intranet, hvor Jeppe Søe præsenteres med titel af 'kommunikationschef'.

Jeppe Søe har tidligere meddelt, at han sluttede sig til Lars Løkke Rasmussens nye politiske netværk, da den tidligere statsminister i januar meldte sig ud af Venstre. Nu også med 'en stol på kontoret', oplyser han.

Skulle lære it-systemet

Han fortæller til Ekstra Bladet, at han var på Folketingets it-kursus i går.

- Jeg skulle jo lige lære det. Men ja, jeg sidder på kontor med sekretæren, Marianne Sand. Vi har jo nogle ansatte derinde. Vi er to ansatte. Marianne og mig, siger han - og tilføjer i en mail, at han ikke får løn for sit arbejde.

'Det er Pro Bono arbejde', skriver han.

Jeppe Søe er - ved siden af den nye titel som Løkkes kommunikationschef - også ansat som direktør i Thrane Media, som tilbyder PR og kommunikations-ydelser.

Han har tidligere haft en række job som studievært og journalist – og er gået konkurs med en del firmaer. Eksempelvis et reklamebureau i Vejle som efterlod en gæld på 15 millioner kroner.

Jeppe Søe har holdt foredrag og været ordstyrer for organisationen Bæredygtigt Landbrug, der er skeptiske overfor de klima- og miljøkrav, som Christiansborg har stillet til landbruget. Han har selv tidligere givet udtryk for, at han ligesom mange landmænd er trætte af fordomme og løgne om især konventionelt landbrug.

Talsmand for traktor-demo

Den garvede kommunikationsmand var da også koordinator og talsmand for traktor-demonstrationerne Oprør fra Landet, hvor utilfredse landmænd bl.a. indtog København og Aarhus i protest mod mink-skandalen.

Joachim B: Ender minkskandalen med en rigsretssag?

Jeppe Søe har været opstillet til Folketinget for Det Konservative Folkeparti – og har også været medlem af partiet Borgerligt Centrum, som Simon Emil Ammitzbøll stiftede uden den store succes, hvorefter han skiftede til Liberal Alliance. I stedet blev Jeppe Søe ny formand, så længe det varede.

Jeppe Søe bidrager i øvrigt også som skribent på Ekstra Bladets Megafonen - og er bror til forfatteren og skribenten, Synnøve Søe, som døde i 2018.

Rettelse: I en tidligere version af artiklen stod, at Jeppe Søe arbejder en hel del for Bæredygtigt Landbrug.

Det afviser han i en mail til Ekstra Bladet. 'Bare lige for en god ordens skyld… Jeg arbejder altså ikke for bæredygtigt landbrug. Jeg er ordstyrer og foredragsholder og har holdt to foredrag og været ordstyrer på en debat for dem. Samme har jeg altså for feks. Skjern menighedsråd, Landbrug og Fødevarer, Landbonord, 3F og mange andre, skriver han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Joachim B: Lars Løkke er gaven, der bliver ved med at give - til sig selv.

Tilbage til Græsted: Domicil Løkke

Job-fest i Løkkes firma