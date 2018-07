Løkke bakker op om færøsk selvstændighed under OL

Færøerne får opbakning fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i bestræbelserne på at blive accepteret som en olympisk nation.

Det oplyser Færøernes Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

- Som statsminister i Danmark giver jeg min regerings fulde støtte til, at Færøerne får medlemskab af Den Internationale Olympiske Komite (IOC), siger Lars Løkke Rasmussen i pressemeddelelsen.

I dag deltager færøske OL-deltagere under det danske flag ved de olympiske lege, men det vil Færøerne gerne lave om på.

Færøerne har siden 1984 været fuldgyldigt medlem af de paralympiske lege, og Lars Løkke Rasmussen lægger også vægt på, at Færøerne er et selvstyrende samfund under det danske rige.

Denne selvstændighed omfatter blandt andet kulturelle anliggende herunder også idrætsområdet, forklarer Løkke i pressemeddelelsen.

- Derfor finder jeg det helt naturligt og vil også gerne have, at Færøerne opnår anerkendelse i Den Internationale Olympiske Komite på lige fod med andre medlemmer, som har samme status som Færøerne, siger han.

Statsministerens støtte bakkes op af både Danmarks, Norges og Islands nationale olympiske komiteer, står der i pressemeddelelsen.

Tilbage i 2006 mødtes den daværende danske kulturminister, Brian Mikkelsen (K), med IOC's daværende præsident, Jacques Rogge, for at tale for, at både Grønland og Færøerne fik lov til at stille op under eget flag ved OL.

Brian Mikkelsen måtte gå fra mødet med en trist besked til Færøerne og Grønland. Ifølge IOC skal lande, der kan deltage ved OL, være godkendt af FN som selvstændigt land.

- Jacques Rogge stod stejlt på sine holdninger. Chancerne for Grønland og Færøerne er meget, meget, meget små.

- Det står direkte i reglerne, at lande skal være godkendt af FN, så det bliver svært at få til at lykkedes. Jeg kan ikke ændre på IOC's regler, men kun fortælle, hvad jeg mener, der vil gavne sporten, sagde Brian Mikkelsen dengang til Ritzau.