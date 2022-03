Løkke-bejler: Jeg er for farlig til politik

- Jeg skulle have holdt min kæft, siger Jan Swyrtz fra Luksusfælden, der tirsdag påstod, at han er spidskandidat for Lars Løkkes parti, Moderaterne. Han fortæller nu, at han fremstår som en idiot

- Jeg skulle have holdt min kæft.

Det er meldingen fra Jan Swyrtz - kendt fra programmet Luksusfælden - der tidligere på ugen kom til at røbe, at han var blevet Moderaternes spidskandidat i Østjylland.

Men det var Lars Løkkes nye parti uenige i. I en kæmpe kovending meldte de ud, at Jan Swyrtz ikke er kandidat, og at offentligheden må vente, til at Moderaterne offentliggør deres kandidater 5. juni.

Farligere end borgen tillader

Jan Swyrtz, der stadig bejler til at blive spidskandidat for Moderaterne, fortæller til Ekstra Bladet, at han nok er farligere end politik tillader. Lars Løkkes potentielle kandidat ser nemlig sig selv som en 'åben bog'.

- Jeg er for farlig til politik. Jeg er en åben bog, så jeg fortæller det, jeg er nødt til at fortælle. Jeg gemmer mig ikke. På den anden side er jeg også klog nok. Hvis jeg ikke lærer af det her, så lærer jeg aldrig noget som helst. Så nu er jeg klog nok til at sige: lad os tage den efter 5. juni, svarer han, da Ekstra Bladet forsøger at udrede hele forløbet.

Uenig med sig selv

Det er ikke kun usikkerheden om, hvorvidt Jan Swyrtz er kandidat for Moderaterne, der hænger i luften. Det er også blevet et mysterium om, hvem der tog kontakt til hvem.

Til SE og HØR sagde Jan Swyrtz, at han 'fik en henvendelse fra partiet', og at han 'har sagt ja til at blive spidskandidat for Moderaterne i Østjylland'.

Og til Ekstra Bladet var historien en anden. Her bekræftede Jan Swyrtz, at han selv kontaktede partiet 'med henblik på at blive opstillet hos dem'.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ikke ét eneste af de mennesker, Ekstra Bladet mødte på gaden, kunne genkende Moderaternes logo eller sætte navn på partiets statsministerkandidat

Vil ikke svare

Men nu vil Jan Swyrtz ikke svare på, om det var ham selv, der kontaktede Moderaterne, eller omvendt.

Er der en journalist, der har fået noget galt i halsen?

- Jeg kan ikke gå ind i den. Jeg har ikke mulighed for at be- eller afkræfte lige nu.

Giver ingen mening

Men du er jo uenig med dig selv i to forskellige blade om hvem der kontaktede hvem?

- Det kan jeg godt høre. Men lige meget om jeg går til højre eller venstre i en forklaring, vil det ikke give nogen mening. Når Moderaterne har sagt, hvad de vil sige, så kan jeg så sige, hvad jeg vil sige.

Virkelig en idiot

Så du har det fint med, at der de næste tre måneder står en usandhed om dig i én af aviserne?

- Jamen lige nu har jeg jo en afklaring på, at det ser ud som om, at jeg er idioten. Nogle vil måske sige, at 'han er virkelig en idiot'. Ikke en idiot, men VIRKELIG en idiot, og det må jeg leve med de næste måneder.

Her ses Jan Swyrtz sammen med kollegaen Mette Reissmann fra Luksusfælden. Hun sad i Folketinget fra 2011 til 2019.

Så alvoren for sent

Jan Swyrtz forklarer, at han undervurderede interessen, da han bekræftede sit kandidatur overfor Se&Hør i tirsdags.

- Der gik få minutter, så ringede alle mulige, og først der så jeg situationens alvor, siger Jan Swyrtz og forklarer, at han ikke anede, at kandidaturet var en hemmeligved.

- Havde jeg vidst, at vi (Moderaterne red.) ventede til 5. juni, havde jeg aldrig sagt det. Så skulle jeg jo være idiot. Men det må man også gerne betragte mig som.

Hvis du ikke skjuler noget, kan jeg så bare citere fra samtalen?

- Ja, det må du selv vurdere. Jeg bliver ikke uvenner med nogen, på baggrund af det du skriver. Jeg kan jo bare holde min kæft.

Ikke den første

Jan Swyrtz er ikke den første nyslåede politiker der er blevet overvældet af mediernes interesse.

I 2017 stillede hjerneforsker Peter Lund Madsen, der går under aliaset 'Hjerne-Madsen', op for Konservative på Frederiksberg. Men efter kun tre døgn som politiker, trak radioværten, der er bror til Anders Lund Madsen, sig igen fra politik. Han var blevet overvældet af postyret, sagde han dengang til Politiken.

Hvis Jan Swyrtz ender med at score en plads i Folketinget, kommer han til at gå i fodsporene af sin Luksusfælden-kollega Mette Reissmann. Hun sad i Folketinget fra 2011 til 2019.

Moderaternes kommunikationschef, Jeppe Søe, gentager overfor Ekstra Bladet, at Jan Swyrtz selv kontaktede Moderaterne. Ifølge ham har de faktisk ikke 'kontaktet et eneste menneske om kandidatur'.