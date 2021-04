Løkke bekræfter: Der kommer nyt parti

Den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen bekræfter nu, at der kommer et nyt parti ud af hans politiske netværk.

Det skriver han lørdag aften i en klumme i BT.

Her lyder det blandt andet:

'Det har været sjovt, og det skal det blive ved med. Onsdag ansatte vi tidligere folketingsmedlem Jakob Engel-Schmidt som sekretariatschef i mødestedet. Vi mener det alvorligt. Der kommer et NYT parti, der har ambition om at blive en fornuftig, pragmatisk og udogmatisk stemme i den politiske debat, der kan skabe fremdrift og forandringer i et krydsfelt mellem en ‘blå blok’, der martres af værdipolitikken og en ‘rød blok’, der hænger fast i et fortidigt syn på individ og stat'.

Det samme bekræftede den nyansatte Jakob Engel-Schmidt også tidligere på ugen.

Her skrev det tidligere folketingsmedlem ligeledes på Facebook, at han fra 1. maj bliver sekretariatschef for det politiske netværk.

- Lars Løkke har jo sagt, at når man ansætter en sekretariatschef, så er processen mod et parti irreversibel. Spørgsmålet er ikke, om der kommer et parti. Men hvornår der kommer et parti. Det er et spørgsmål om tid, fortalte han efterfølgende til Ekstra Bladet.

Nyt parti 'et spørgsmål om tid'

Skridt for skridt

Lars Løkke Rasmussen startede 2021 med at forlade Venstre, som han var formand for, samtidig med at han var statsminister fra 2009-2011 og igen fra 201Her efter har han trin for trin startet og bygget på det projekt, som han har kaldt et politisk netværk.

Fra start har han sagt, at det politiske netværk kunne blive til et politisk parti, hvis det fik nok opbakning.

Siden har han interview for interview givet udtryk for, at han i højere og højere grad tror på projektet, i takt med at flere har meldt sig ind.

Siden har Løkke ansat først debattøren og kommunikationsrådgiveren Jeppe Søe som kommunikationschef og nu altså en sekretariatschef.5-2019.