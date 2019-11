Løkke bekymret: Det står slemt til

Det borgerlige Danmark har fået en ny spiller på holdet, nemlig partiet Fremad, som de tidligere medlemmer af Liberal Alliance Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund står bag. Og det vækker bekymring i blå blok.

Aftenen inden offentliggørelsen af det nyeste skud på stammen i den borgerlige fløj, som nu tæller hele seks partier i Folketinget, udtrykte tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sin betænkelighed over splittelsen.

Ifølge Løkke skaber de mange små partier en forøget risiko for stemmespild.

- Så situationen for det borgerlige Danmark er lige så slem som den, der førte til, at venstrefløjen dannede Enhedslisten. Stemmerne forsvandt i det rene ingenting, sagde Lars Løkke til en gruppe af journalister, som mødte han efter det foredrag, han onsdag aften holdt i Aarhus i forbindelse med bogen 'Befrielsens Øjeblik'.

- Det store problem for det borgerlige Danmark er, at der sker en fragmentering af partierne, som minder om det, vi grinede hele vejen til valglokalerne af i firserne på venstrefløjen.

- Jeg kan ikke huske, hvad det hed altsammen. Og det dur jo ikke. Så jeg er ret bekymret over rygterne om, at der kommer flere, sagde han.

Tidligere statsminister og formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, er bekymret over de mange partier i blå blok. Foto: Ritzau Scanpix

Modsvar til 'borgerlig glidebane'

Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund har dannet partiet Fremad som en konsekvens af det, de kalder en 'borgerlig glidebane'.

- Danskerne vil gerne have en stram udlændingepolitik. Det har vi forståelse for, og det går vi også ind for. Dét, vi siger, er, at den også skal være præget af fairness og retssikkerhed. Det er den justering, vi gerne vi have, siger det ny partis formand, Simon Emil Ammitzbøll-Bille, til Berlingske.

Det nye parti har allerede en plads i Folketinget, da Simon Emil Ammitzbøll-Bille blev valgt ind for Liberal Alliance ved Folketingsvalget i juni.

Fremad har allerede nu slået fast, at de peger på Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, som statsminister efter næste valg.

Fakta om partiet Fremad 'Fremad' er navnet på Danmarks nye liberale parti, som de to tidligere medlemmer af Liberal Alliancen Simon Emil Ammitzbøll Bille og Christina Egelund netop har stiftet. Det nye parti bliver stiftet, mindre end tre uger efter at de to politikere forlod Liberal Alliance. Simon Emil Ammitzbøll-Bille bliver formand i det nye parti, der allerede fra starten vil være repræsenteret i Folketinget, fordi Simon Emil Ammitzbøll-Bille blev valgt for Liberal Alliance ved valget i juni. Her er partiet Fremads fem mærkesager: * En fast og fair udlændingepolitik * At tage klimaudfordringerne alvorligt * En stærk europæisk stemme * Et økonomisk konkurrencedygtigt Danmark * Frihed til forskellighed Kilder: Berlingske og Partiet Fremad