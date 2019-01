Løkke-besøg skaber kaos i millionby

Et besøg fra en statsleder kan rykke på normale rutiner.

Det fik pendlere i den sydlige del af Delhi at mærke søndag.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er på besøg i landet, og i den forbindelse er der trafikale begrænsninger.

Det har kostet hundreder af pendlere tid. Mange blev fanget i en trafikprop, der nogle steder var fem kilometer lang.

Det skriver det indiske medie newsd.in med henvisning til en vagthavende trafikobservatør.

Trafikkaosset begyndte ifølge mediet klokken 15 og varede tre timer.

Statsministeren rejste fredag til Indien som en del af en større erhvervsdelegation. Her skulle han blandt andet mødes med landets premierminister, Narendra Modi.

Forholdet mellem landene har været anstrengt i en årrække på grund af den danske våbensmugler Niels Holck.

I 1995 medvirkede Holck til at nedkaste våben til oprørere i den indiske delstat Vestbengalen.

Derefter flygtede han til Danmark.

Indien har længe ønsket Holck udleveret til retsforfølgelse, men det har Østre Landsret afvist.

Lars Løkke Rasmussen var i Indien fra 18.-20. januar for at stå i spidsen for en større dansk erhvervsdelegation.