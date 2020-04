Løkke corona-testet efter nærkontakt med smittet radiovært

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen venter lige nu på svar fra sundhedsmyndighederne, efter han har ladet sig teste for coronavirus.

Årsag: Den forhenværende Venstreformand deltog i sidste uge i et interview med DR-værten Knud Brix i dennes podcast 'Genstart'.

Siden er Knud Brix blevet testet positiv for covid-19 og fortæller i mandagens udgave af 'Genstart' om sit forløb, hvor han bl.a. har oplevet feber, muskelsmerter og vejrtrækningsbesvar.

Og derfor har Løkke nu ladet sig teste, fortæller han i en mail til Ekstra Bladet:

'Knud Brix er en dygtig journalist, som jeg har stor respekt for, men noget tæt forhold har vi aldrig haft , så allerede af den grund var det under optagelserne af Genstart naturligt at overholde alle Covid-19-adfærdsreglerne. Da jeg er 100% symptomfri, kan jeg efter indhentet sundhedsfaglig rådgivning fortsat færdes frit under iagttagelse af alle de kendte hensyn. For en sikkerheds skyld har jeg dog fået foretaget en test, men resultatet foreligger endnu ikke.'

I interviewet i Genstart mødtes Knud Brix og Løkke i eks-statsministerens lejlighed i Nyhavn og delte bl.a. cigaretter, mens de talte om den enmands-opposition, som Lars Løkke Rasmussen er blevet set som i løbet af coronakrisen.

Knud Brix oplyste tidligere på dagen, at han ikke frygter, at han har smittet andre kilder.

- Nej, for vi har optaget alting på telefon i lang tid. DR har skrappe retningslinjer, så vi har holdt afstand. Eneste undtagelse, var da jeg i sidste uge var ude og besøge Lars Løkke. Jeg har selvfølgelig informeret ham om det, og han har skrevet god bedring.

- Vi stod heller ikke og krammede. Jeg er jo ikke typen, der krammer politikere. Det var ikke sådan, at vi røg på den samme cigaret, siger Knud Brix til Ekstra Bladet.